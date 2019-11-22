Навальный подал иск к Путину в связи с уголовным делом ФБК

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту России Владимиру Путину. Текст документа опубликован на сайте фонда. Заявители требуют признать незаконным бездействие президента, выразившееся в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, и обязать главу государства «в пределах предоставленных ему полномочий» принять меры по защите конституционных прав истцов. Будучи гарантом Основного закона страны, глава государства обязан выступать в защиту нарушенных конституционных прав, отмечается в иске, но применительно к ФБК эта обязанность «исполнена президентом не была». В частности, конституционные права заявителей систематически нарушаются и ограничиваются при расследовании Следственным комитетом (СКР) дела об отмывании средств через ФБК, говорится в иске, в рамках этого дела проведено более 200 обысков у сотрудников штабов Навального и других лиц, при этом произвольно изымалась документация и предметы, заведомо не имеющие правового значения по уголовному делу. Целью обысков было исключительно причинение ущерба по политическим мотивам сторонникам Навального либо их родственникам. Президент России осуществляет руководство деятельностью СКР, напоминают заявители. «Считаем, что президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович из цели мести некоммерческой организации «ФБК» и ее сотрудникам за проведение антикоррупционных расследований поручил в целях насильственного удержания власти должностным лицам СКР незаконно возбудить уголовное дело и провести следственные действия, направленные на причинение ущерба и воспрепятствование деятельности», – говорится в иске.