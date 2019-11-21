Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда. ФБК обвинения отвергал.