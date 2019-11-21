Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщается в пресс-релизе суда. В нем отмечается, что заявление передано судье, который решит, будет ли иск принят на рассмотрение или нет.
Об иске к Путину ФБК сообщил ранее 21 ноября. Фонд просит признать президента виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан. По мнению истца, эти права нарушаются Следственным комитетом (СКР) при расследовании дела об отмывании крупной суммы денег через ФБК.
В августе СКР возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет семь лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. и лишением права занимать определенные должности.
По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно. Для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда. ФБК обвинения отвергал.
В октябре Минюст признал ФБК иностранным агентом. Причиной ведомство называло несколько денежных переводов, поступивших на счета фонда из Испании и США. Навальный заявлял, что ФБК не получал иностранных денег и что все деньги фонда – это пожертвования от российских граждан.
В ноябре 2017 г. Навальный подавал в суд на Путина из-за того, что региональные власти отказывались согласовывать митинги оппозиционера. Тверской суд Москвы отказался принять иск.