Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину. Фонд просит признать президента виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан. Эти права, по мнению фонда, нарушаются Следственным комитетом (СК) при расследовании дела об отмывании крупной суммы денег через ФБК.
«Мы всё знаем про российские суды и про Тверской суд в частности. Однако же не считайте этот иск политическим высказыванием. Мы-то по закону себя ведём».
В августе СК возбудил уголовное дело об отмывании денег в ФБК. Следствие считает, что с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти деньги были получены преступным путем, сообщал СКР. Для легализации сотрудники фонда через банкоматы внесли эти деньги на расчетные счета нескольких банков. Потом средства были перечислены на текущие расчетные счета ФБК. СКР утверждал, что речь идет об отмывании 1 млрд руб.
В начале октября Минюст признал ФБК иностранным агентом. Причиной ведомство называло несколько денежных переводов, поступивших на счета ФБК из Испании и США. В свою очередь Навальный опровергал получение фондом иностранных денег. По его словам, все деньги фонда – это пожертвования от российских граждан.
В иске ФБК говорится, что СК так и не предоставил ни одного доказательства причастности сотрудников ФБК к отмыванию денег. Кроме того, все следственные действия проводятся с грубым нарушением законодательства. Президент как гарант основного закона, прав и свобод человека и гражданина обязан был в рамках предоставленных ему полномочий выступить в защиту Конституции и нарушенных конституционных прав, однако не сделал этого, утверждают истцы.
В ноябре 2017 г. Навальный уже подавал иск к Путину из-за того, что региональные власти отказывались согласовывать митинги оппозиционера. Тогда Тверской суд Москвы отказался принять иск Навального. Ранее иски к Путину также подавали другие политики.
В 2011 г. Савеловский райсуд Москвы отклонил иск сопредседателей Партии народной свободы Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова к Путину и ВГТРК о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стало заявление Путина, на тот момент премьер-министра, во время прямой линии 16 декабря 2010 г. Отвечая на вопрос о том, «чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее?», Путин в эфире ответил: «Денег и власти, чего они еще хотят?! В свое время они поураганили, в 90-х годах утащили вместе с Березовским и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, немало миллиардов». Представителям ответчика удалось доказать в суде, что утверждение об «утащенных миллиардах» прозвучало в адрес «неопределенной группы лиц». В 2018 г. Верховный суд не стал снимать Путина с президентских выборов по требованию кандидата Ксении Собчак: она утверждала, что он не может участвовать в кампании, поскольку уже отработал полагающиеся ему «два срока подряд» в качестве президента России.