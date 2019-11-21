Фонд Навального подал иск к Путину

В 2011 г. Савеловский райсуд Москвы отклонил иск сопредседателей Партии народной свободы Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова к Путину и ВГТРК о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стало заявление Путина, на тот момент премьер-министра, во время прямой линии 16 декабря 2010 г. Отвечая на вопрос о том, «чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее?», Путин в эфире ответил: «Денег и власти, чего они еще хотят?! В свое время они поураганили, в 90-х годах утащили вместе с Березовским и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, немало миллиардов». Представителям ответчика удалось доказать в суде, что утверждение об «утащенных миллиардах» прозвучало в адрес «неопределенной группы лиц». В 2018 г. Верховный суд не стал снимать Путина с президентских выборов по требованию кандидата Ксении Собчак: она утверждала, что он не может участвовать в кампании, поскольку уже отработал полагающиеся ему «два срока подряд» в качестве президента России.