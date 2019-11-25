Однопартийцы Нетаньяху заговорили о смене лидера

По итогам сентябрьских выборов в кнессет блок Ганца «Кахоль-Лаван» получил 33 места, а правая партия «Ликуд» – 32. Но с учетом союзников коалиция Нетаньяху имеет 55 мандатов, а сторонники Ганца – 54, поэтому сначала президент страны Реувен Ривлин поручил формирование коалиции Нетаньяху, объяснив, что у него на это «больше шансов». После того как Нетаньяху не удалось это сделать в отведенные четыре недели, задача перешла к Ганцу. Он тоже с ней не справился – теперь любой из 120 депутатов кнессета может попытаться сформировать коалицию. Если этого не произойдет до 11 декабря, в стране будут назначены третьи парламентские выборы с начала года. В такой ситуации Израиль оказался впервые.