Однопартийцы Нетаньяху заговорили о смене лидера
Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» проведет внутреннее голосование по кандидатуре лидера. Нетаньяху согласился на праймериз в воскресенье вечером, сообщило издание The Times of Israel (TOI). Ранее с этой инициативой выступил его коллега по партии, депутат кнессета Гидеон Саар. По его словам, в отличие от действующего премьера он сможет сформировать правящую коалицию и объединить страну. Саар требует провести праймериз в течение 21 дня, чтобы новый лидер партии успел договориться о создании коалиции и в Израиле не нужно было назначать новые выборы. В случае своей победы он пообещал сразу же договориться с левоцентристским блоком «Кахоль-Лаван».
Однако проведение праймериз до истечения срока формирования коалиции 11 декабря израильские СМИ называют маловероятным. Центральный комитет «Ликуда» обязался провести голосование в ближайшие шесть недель. При этом, по сведениям TOI, многие лидеры «Ликуда» сомневаются, что партии стоит идти на возможные выборы под руководством Нетаньяху, которому скоро официально предъявят обвинения в коррупции.
Эти обсуждения внутри партии усилились после того, как в четверг генпрокурор страны Авихай Мандельблит пообещал обвинить премьера в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием. В то же время, кроме Саара, никто из «Ликуда» не выступил против Нетаньяху публично, а СМИ ссылаются на анонимные заявления членов партии. Еще один депутат от «Ликуда» – Нир Баркат выбрал другую стратегию: он выступил в поддержку Нетаньяху и резко осудил позицию Саара. Он тоже предложил провести внутрипартийное голосование, но выбрать нового заместителя главы партии, который сменит Нетаньяху только в том случае, если суд запретит ему возглавлять партию и правительство. СМИ называют самого Барката возможным преемником Нетаньяху.
Нетаньяху, в свою очередь, пытается сохранить должность и большинство в парламенте, чтобы тот предоставил ему иммунитет против уголовного преследования, напоминает газета Haaretz. Это первый случай в истории Израиля, когда действующий председатель правительства столкнулся с уголовным преследованием. Главный конкурент Нетаньяху – бывший начальник генштаба Бени Ганц призвал премьера уйти в отставку, а партию «Ликуд» – вступить в правящую коалицию под его руководством. Однако по закону глава правительства не обязан покидать пост после предъявления обвинений. Сам Нетаньяху назвал уголовное преследование «охотой на ведьм» со стороны оппозиции и журналистов.
По итогам сентябрьских выборов в кнессет блок Ганца «Кахоль-Лаван» получил 33 места, а правая партия «Ликуд» – 32. Но с учетом союзников коалиция Нетаньяху имеет 55 мандатов, а сторонники Ганца – 54, поэтому сначала президент страны Реувен Ривлин поручил формирование коалиции Нетаньяху, объяснив, что у него на это «больше шансов». После того как Нетаньяху не удалось это сделать в отведенные четыре недели, задача перешла к Ганцу. Он тоже с ней не справился – теперь любой из 120 депутатов кнессета может попытаться сформировать коалицию. Если этого не произойдет до 11 декабря, в стране будут назначены третьи парламентские выборы с начала года. В такой ситуации Израиль оказался впервые.