Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции

Несколько депутатов от левоцентристского блока кнессета (израильский парламент) призвали Нетаньяху уйти в отставку, пишет Times of Israel. Но, как отмечает Reuters, Нетаньяху не обязан покидать пост премьера после предъявления обвинений. Сам он также настаивал на том, что не будет этого делать и не обязан по закону. Уголовное преследование израильский премьер называл «охотой на ведьм» со стороны оппозиции и журналистов. В октябре адвокаты Нетаньяху также пытались доказать его непричастность к преступлениям во время слушаний в Иерусалиме.