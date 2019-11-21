Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции. Трансляцию его выступления вел израильский телеканал Channel 13. Мандельблит отметил, что решение далось ему непросто и он принял его с «тяжелым сердцем, но без колебаний».
Генпрокурор страны пообещал обвинить Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием. Это первый случай в истории Израиля, когда действующий председатель правительства столкнулся с уголовным преследованием.
Самые серьезные обвинения против Нетаньяху касаются «дела 4000». По версии следствия, израильский премьер предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Еловичу. Тот за это освещал действия премьера в положительном ключе на одном из подконтрольных ему сайтов. В «деле 1000» Нетаньяху вменяется получение подарков от бизнесменов в обмен на услуги. В «деле 2000» – сговор с владельцем газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом: за обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительные материалы.
Несколько депутатов от левоцентристского блока кнессета (израильский парламент) призвали Нетаньяху уйти в отставку, пишет Times of Israel. Но, как отмечает Reuters, Нетаньяху не обязан покидать пост премьера после предъявления обвинений. Сам он также настаивал на том, что не будет этого делать и не обязан по закону. Уголовное преследование израильский премьер называл «охотой на ведьм» со стороны оппозиции и журналистов. В октябре адвокаты Нетаньяху также пытались доказать его непричастность к преступлениям во время слушаний в Иерусалиме.
CNN отмечает, что Нетаньяху столкнулся с уголовным преследованием в сложное для страны время. На этой неделе глава центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц сообщил президенту Израиля Реувену Ривлину, что не сумел сформировать правительство по итогам выборов 17 сентября. До этого формированием правительства занимался Нетаньяху, но тоже не смог собрать коалицию и создать кабинет министров. С 21 ноября любой из 120 депутатов кнессета может попытаться собрать подписи 61 парламентария за то, чтобы именно ему президент поручил сформировать коалицию. В такой ситуации Израиль оказался впервые.