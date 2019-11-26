Верховный суд разъяснил, как считать сроки давности по налоговым преступлениям

По словам Давыдова, в постановлении учтены предложения Совета по правам человека при президенте. Пленум уточнил, что под «иными документами», непредоставление которых может расцениваться как уклонение от уплаты налогов, могут пониматься только документы, подлежащие приложением к налоговой декларации и служащие основанием для исчисления налогов. Учтены также рекомендации Минэкономразвития и Торгово-промышленной палаты: в случае сомнения в определении периода исчисления крупного и особо крупного размера задолженности суду необходимо толковать их в пользу обвиняемого. Верховный суд также счел необходимым напомнить, что уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанности налогового агента возможны только при наличии прямого умысла. При решении вопроса о наличии умысла все сомнения, противоречия и неясности законодательства толкуются в пользу налогоплательщика.