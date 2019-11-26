Британские лейбористы сокращают отрыв от консерваторов

На прошлой неделе партии опубликовали предвыборные программы. Представляя программу консерваторов, их лидер и премьер Борис Джонсон сосредоточился на обещании выйти из Евросоюза (ЕС) в установленный срок – 31 января. Если тори наберут абсолютное большинство, Джонсон пообещал «заранее подарить народу рождественский подарок», проведя голосование в парламенте по его соглашению о Brexit еще до рождественских каникул. Это значит, что обсуждение в парламенте может начаться 17 декабря и продолжаться вплоть до 24 декабря, уточняет издание Politico. Корбин, в свою очередь, пообещал за три месяца согласовать с ЕС более мягкий вариант сделки и затем предоставить британцам право выбирать между новым соглашением и сохранением страны в составе ЕС.