Британские лейбористы сокращают отрыв от консерваторов
В Великобритании во вторник завершилась регистрация избирателей в преддверии досрочных парламентских выборов 12 декабря. По данным властей, с момента назначения выборов в конце октября до 25 ноября зарегистрировалось 2,8 млн новых избирателей – на 1 млн больше, чем в аналогичный период перед прошлыми выборами. Среди них более 2 млн – молодые британцы в возрасте до 34 лет. Особенно активно к регистрации их призывал лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин, потому что молодежь более склонна голосовать за левые партии, отмечает Reuters.
На прошлой неделе партии опубликовали предвыборные программы. Представляя программу консерваторов, их лидер и премьер Борис Джонсон сосредоточился на обещании выйти из Евросоюза (ЕС) в установленный срок – 31 января. Если тори наберут абсолютное большинство, Джонсон пообещал «заранее подарить народу рождественский подарок», проведя голосование в парламенте по его соглашению о Brexit еще до рождественских каникул. Это значит, что обсуждение в парламенте может начаться 17 декабря и продолжаться вплоть до 24 декабря, уточняет издание Politico. Корбин, в свою очередь, пообещал за три месяца согласовать с ЕС более мягкий вариант сделки и затем предоставить британцам право выбирать между новым соглашением и сохранением страны в составе ЕС.