Противники Brexit объединились перед досрочными выборами в парламент

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Джонсон надеется, что новый состав сможет вывести из тупика ситуацию с Brexit Frank Augstein / AP Photo

В Великобритании после роспуска парламента в среду официально стартовала предвыборная кампания. Она продлится пять недель и завершится досрочными парламентскими выборами 12 декабря. В центре внимания остается тема выхода страны из Европейского союза (ЕС). При этом, по данным опросов, общественное мнение по этому вопросу остается расколотым. В то же время исследование компании YouGov показывает, что по сравнению с предыдущими выборами в 2017 г. избирателей стали больше волновать не только отношения с ЕС, но и проблемы преступности и экологии. А вот внимание общественности к вопросам миграции, здравоохранения и образования, напротив, снизилось.

Палата общин состоит из 650 депутатов и избирается по мажоритарной системе относительного большинства по одномандатным округам. Срок полномочий палаты общин составляет пять лет, однако 12 декабря орган будет переизбираться уже во второй раз с 2015 г. – в 2017 г. досрочные выборы были назначены после референдума о Brexit в 2016 г. Действующий премьер-министр Борис Джонсон с момента своего избрания в июле этого года неоднократно ставил в парламенте вопрос о досрочных выборах в надежде, что новый состав сможет вывести из тупика ситуацию с Brexit. На прошлой неделе ему с четвертой попытки удалось получить поддержку необходимого большинства.