Дерипаска может лишиться гражданства Кипра
В число россиян, по которым запущена процедура лишения кипрского гражданства, предположительно попал бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом сообщила кипрская газета Politis. Он назван в материале Олегом Дерибаской, также в списке – его сын и дочь. По сведениям издания, кипрского гражданства также могут лишиться бывшие топ-менеджеры Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. В начале ноября «Коммерсант» со ссылкой на версию Следственного комитета связывал их с преступной группировкой мошенников под руководством находящегося под арестом бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина.
Правительство Кипра проинформировало инвесторов из списка лично или через связанные офисы, пишет Politics. «Ведомости» ожидают комментарии от представителей правительства и министерства финансов Кипра, Дерипаски, Столяренко и Бондаренко.
О решении властей Кипра лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в экономику страны, ранее сообщал Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридиса. Среди них девять россиян, писала Cyprus Times. Петридис добавлял, что решение затрагивает девять инвесторов и их родственников. Фамилии фигурантов списка и их гражданство Петридис не раскрывал.
Кипр не публикует списки получивших гражданство за инвестиции. Но в марте 2018 г. стало известно, что Дерипаска еще в 2017 г. получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции в экономику страны.
На Кипре у Дерипаски была зарегистрирована En+, которая контролирует UC Rusal и крупный электроэнергетических холдинг «Евросибэнерго». UC Rusal, который, в свою очередь, был зарегистрирован на о. Джерси.
В апреле 2018 г. Дерипаска и 9 его компаний, включая En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» попали под санкции США. В январе со всех трех компаний санкции были сняты в обмен на снижение доли Дерипаски в En+ ниже контрольной.
В этом же году En+ и UC Rusal перерегистрировались в «российский офшор» на о. Октябрьский Калининградской области. Специальные административные районы на территории России (есть еще на о. Русский напротив Владивостока) создавались для поддержки попавших под санкции компаний – взамен на инвестиции в страну они получают низкие налоговые ставки и смягчение контроля.
Владимир Столяренко и Александр Бондаренко владеют нефтегазовой компанией РНГ через кипрскую Eastsib Holding. Других активов на Кипре у них нет, заявил их представитель.
Паспорт Кипра предоставляет возможность жить и работать в ЕС, посещать более чем 150 стран без визы, иметь двойное гражданство, писали в колонке для «Ведомостей» старший менеджер отдела по работе с частными клиентами EY Ксения Павлова и старший консультант этого отдела Ирина Романенко. Программа гражданства Кипра является одной из самых лояльных: чтобы претендовать на него, необходимо инвестировать не меньше 2 млн евро в покупку недвижимости, облигаций или акций. Продавать их нельзя 5 лет, после чего активами можно распоряжаться по своему усмотрению. В дополнение к этой сумме необходимо сделать невозвратный взнос в размере 150 000 евро в социальные проекты и фонды, указывали авторы колонки.