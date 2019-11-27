Дерипаска может лишиться гражданства Кипра

Паспорт Кипра предоставляет возможность жить и работать в ЕС, посещать более чем 150 стран без визы, иметь двойное гражданство, писали в колонке для «Ведомостей» старший менеджер отдела по работе с частными клиентами EY Ксения Павлова и старший консультант этого отдела Ирина Романенко. Программа гражданства Кипра является одной из самых лояльных: чтобы претендовать на него, необходимо инвестировать не меньше 2 млн евро в покупку недвижимости, облигаций или акций. Продавать их нельзя 5 лет, после чего активами можно распоряжаться по своему усмотрению. В дополнение к этой сумме необходимо сделать невозвратный взнос в размере 150 000 евро в социальные проекты и фонды, указывали авторы колонки.