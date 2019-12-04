Демократы предъявили обвинения Трампу
Президент США Дональд Трамп поставил «свои личные и политические интересы выше национальных», пытаясь заставить Украину начать расследование против своего возможного соперника на президентских выборах в 2020 г. Он также злоупотреблял своими полномочиями, чтобы помешать расследованию этого скандала. Об этом говорится в докладе комитета по разведке палаты представителей конгресса США, контролируемого демократической партией.
Скандал начался из-за телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. После этой беседы некий осведомитель подал жалобу, которая положила начало расследованию. Трампа подозревают в том, что он пытался заставить Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена, претендующего на участие в выборах от демократов, и его сына Хантера, входившего в совет директоров украинской компании Burisma в 2014–2019 гг. Предполагается, что предоставление Вашингтоном военной помощи Украине почти на $400 млн и организация личной встречи Трампа и Зеленского якобы зависели от начала расследования.
Республиканцы в конгрессе продолжают поддерживать Трампа и настаивают, что в его действиях не было ничего предосудительного.
Драматическая кульминация
В основном доклад демократов состоит из информации, которая уже стала известна после выступлений свидетелей. Они на публичных слушаниях заявили, что действия Трампа были неприемлемыми, и косвенно подтвердили его заинтересованность в начале расследования против Байденов. Но даже главный свидетель, представитель США при ЕС Гордон Сондланд, признался, что никто никогда напрямую не связывал заморозку военной помощи с расследованием на Украине, а Трамп никогда лично не просил его убедить Киев начать расследование.