Демократы предъявили обвинения Трампу

В основном доклад демократов состоит из информации, которая уже стала известна после выступлений свидетелей. Они на публичных слушаниях заявили, что действия Трампа были неприемлемыми, и косвенно подтвердили его заинтересованность в начале расследования против Байденов. Но даже главный свидетель, представитель США при ЕС Гордон Сондланд, признался, что никто никогда напрямую не связывал заморозку военной помощи с расследованием на Украине, а Трамп никогда лично не просил его убедить Киев начать расследование.