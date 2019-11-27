Что стало известно на слушаниях об импичменте Трампа
На публичных слушаниях по делу об импичменте президента США Дональда Трампа появилось много информации, указывающей на его возможную вину. Как утверждают бывшие и нынешние чиновники, Трамп пытался оказать давление на власти Украины, чтобы те начали расследование в отношении его политического оппонента и кандидата на участие в президентских выборах от демократов Джо Байдена.
По итогам прошедших слушаний конгрессмены начали составлять доклад, который может быть представлен юридическому комитету палаты представителей в начале декабря, пишет The Wall Street Journal. Голосование в палате по импичменту Трампа может состояться до католического рождества, а в сенат дело может быть передано в январе.
Однако процесс импичмента таков, что демократы не смогут в одиночку отстранить Трампа. И пока нет признаков, что контролирующие сенат республиканцы перестанут поддерживать президента.
Трампа подозревают в том, что 25 июля во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским он пытался заставить того начать антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, в 2014–2019 гг. входившего в совет директоров украинской компании Burisma. Предполагается, что предоставление Вашингтоном военной помощи Украине почти на $400 млн и организация личной встречи Трампа и Зеленского якобы зависели от начала расследования.
Главный свидетель
Ключевым свидетелем считается представитель США при ЕС Гордон Сондланд, поскольку именно он неоднократно напрямую общался с Трампом по поводу Украины. Сондланд пожертвовал $1 млн на инаугурацию Трампа, но защищать его в конгрессе не стал. Он признался, что по указу Трампа пытался убедить Украину начать расследование против Байденов в обмен на организацию встречи президентов в Белом доме. «Было ли это «услугой за услугу»? Как я уже говорил на [закрытых] слушаниях по этому поводу, ответ – «да», – заявил он (цитата по Financial Times).
Сондланд, правда, признал, что Трамп никогда не просил его об этом лично, но распорядился, чтобы тот работал вместе с его личным адвокатом Руди Джулиани. «Когда президент просит поговорить с его личным адвокатом, а затем Джулиани просит о чем-то, логично предположить, что это пожелания президента», – заявил Сондланд.
По словам Сондланда, о его работе знали и другие представители администрации, включая вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео: «Это не было секретом».