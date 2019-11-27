Что стало известно на слушаниях об импичменте Трампа

Ключевым свидетелем считается представитель США при ЕС Гордон Сондланд, поскольку именно он неоднократно напрямую общался с Трампом по поводу Украины. Сондланд пожертвовал $1 млн на инаугурацию Трампа, но защищать его в конгрессе не стал. Он признался, что по указу Трампа пытался убедить Украину начать расследование против Байденов в обмен на организацию встречи президентов в Белом доме. «Было ли это «услугой за услугу»? Как я уже говорил на [закрытых] слушаниях по этому поводу, ответ – «да», – заявил он (цитата по Financial Times).