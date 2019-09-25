Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4907 от 26.09.2019 под заголовком: Трамп отставки не боится

Отстранение Трампа от должности президента США пока маловероятно

Но слушания по импичменту могут снизить его шансы на переизбрание, считает эксперт

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила в ночь на вторник по московскому времени о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. По ее словам, поведение главы Белого дома во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. Трамп в ответ заверил журналистов, что эта история только пойдет ему на пользу. Он также выразил удивление, что его оппоненты из демократической партии решили начать процедуру импичмента, не ознакомившись с расшифровкой разговора с Зеленским (она была рассекречена и опубликована Белым домом на следующий день).

Этот разговор состоялся в июле 2019 г., но в СМИ подробности появились лишь в сентябре. По данным The Wall Street Journal (WSJ), Трамп призывал Зеленского оказать содействие своему адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, фаворита президентской гонки – 2020 от демократов. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.

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