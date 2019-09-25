Отстранение Трампа от должности президента США пока маловероятно

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Трамп отставки не боится Brendan Smialowski / AFP

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила в ночь на вторник по московскому времени о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. По ее словам, поведение главы Белого дома во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. Трамп в ответ заверил журналистов, что эта история только пойдет ему на пользу. Он также выразил удивление, что его оппоненты из демократической партии решили начать процедуру импичмента, не ознакомившись с расшифровкой разговора с Зеленским (она была рассекречена и опубликована Белым домом на следующий день).

Этот разговор состоялся в июле 2019 г., но в СМИ подробности появились лишь в сентябре. По данным The Wall Street Journal (WSJ), Трамп призывал Зеленского оказать содействие своему адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, фаворита президентской гонки – 2020 от демократов. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.