Германия вышлет российских дипломатов перед встречей Путина и Меркель

МИД Германии в среду объявил о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине, обвинив Москву в «неоказании надлежащей помощи в расследовании убийства, совершенного 23 августа в берлинском Тиргартене». Убитый Зелимхан Хангошвили в заявлении МИД Германии назван Торнике К. В России этот уроженец и гражданин Грузии известен как командир боевиков в Чечне, также воевавший на стороне Грузии во время российско-грузинской «пятидневной войны» в 2008 г., обвиняемый в терроризме и разыскиваемый Интерполом по запросу Москвы. В Германии он жил с 2005 г., попросив политического убежища после покушения в Тбилиси, сообщала BBC. Хангошвили был убит на улице выстрелами в спину и в голову, задержанный по подозрению в убийстве оказался гражданином России.