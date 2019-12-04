Германия выслала двух сотрудников российского посольства
МИД Германии принял решение выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине, говорится на сайте ведомства. Они объявлены персонами нон-грата из-за подозрений в причастности России к убийству гражданина Грузии на территории Германии. Решение было принято в соответствии с соответствии со статьей №9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.
«Таким образом правительство реагирует на тот факт, что российские власти не оказали надлежащую помощь в расследовании совершенного 23 августа 2019 г. убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене», — говорится в сообщении немецкого МИДа. Генпрокуратура Германии взяла под собственный контроль расследование убийства. «Есть веские основания полагать, что убийство Торнике К. было осуществлено либо по указанию госорганов РФ, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, являющейся частью России», — отмечается в сообщении. Правительство Германии оставляет за собой право ужесточить санкции по данному вопросу.
По информации Spiegel, речь идет о двух сотрудниках российской разведки, работающих под прикрытием. Им предписано покинуть территорию Германии в течение семи дней. Согласно информации издания, МИД Германии объявил устную ноту протеста российскому послу в Берлине Сергею Нечаеву. России было настоятельно рекомендовано сотрудничать с Генпрокуратурой Германии для выяснения обстоятельств убийства.
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