Германия выслала двух сотрудников российского посольства

«Таким образом правительство реагирует на тот факт, что российские власти не оказали надлежащую помощь в расследовании совершенного 23 августа 2019 г. убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене», — говорится в сообщении немецкого МИДа. Генпрокуратура Германии взяла под собственный контроль расследование убийства. «Есть веские основания полагать, что убийство Торнике К. было осуществлено либо по указанию госорганов РФ, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, являющейся частью России», — отмечается в сообщении. Правительство Германии оставляет за собой право ужесточить санкции по данному вопросу.