«Нормандская четверка» договорилась о «перезапуске» минских соглашений
В Париже завершился саммит «нормандской четверки», в котором приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ее плодотворной. По его словам, стороны договорились «перезапустить» дипломатические усилия по реализации минских соглашений и провести следующую встречу в нормандском формате в течение четырех месяцев.
В итоговом коммюнике, который на момент написания материала опубликовали только французская и украинская стороны, говорится, что участники саммита поддерживают прекращение огня в Донбассе и обмен удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» до конца 2019 г, а также разведение сил на трех участках в Донбассе до марта 2020 г. Кроме того, они считают необходимым закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера», которая регулирует процедуру предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам ЛНР и ДНР.
По словам президента России Владимира Путина, очевидно «потепление» в конфликте на Украине и саммит в нормандском формате — еще один способ разрешить ситуацию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал позитивным моментом тот факт, что удалось разблокировать переговоры в нормандском формате. Однако он отметил, что на прошедшей встрече не все вопросы, которые были намечены, удалось урегулировать.
Саммит «нормандской четверки» прошел впервые после трехлетнего перерыва. Встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в таком формате начались в июне 2014 г. для урегулирования конфликта в Донбассе. Всего прошло шесть встреч на высшем уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые принял участие в «нормандском саммите». В Париже также прошла его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным. До саммита они только несколько раз говорили по телефону.