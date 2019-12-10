«Нормандская четверка» договорилась о «перезапуске» минских соглашений

В итоговом коммюнике, который на момент написания материала опубликовали только французская и украинская стороны, говорится, что участники саммита поддерживают прекращение огня в Донбассе и обмен удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» до конца 2019 г, а также разведение сил на трех участках в Донбассе до марта 2020 г. Кроме того, они считают необходимым закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера», которая регулирует процедуру предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам ЛНР и ДНР.