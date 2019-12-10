Россия наращивает количество военных учений

Анонсированное число учений на следующий год приближается к уровню 2015 г., когда военные провели порядка 5000 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. Для Вооруженных сил это был первый полноценный год после вхождения Крыма и Севастополя в состав России, говорит источник «Ведомостей» в органах военного управления: значительная часть мероприятий боевой подготовки касалась Южного военного округа, за которым в военно-административном делении был закреплен полуостров, а его некоторые полигоны использовались в рамках СКШУ «Центр-2015». В 2015–2019 гг. число учений составляло в среднем 3800–4000 (самый низкий показатель в 2017 г. – 2800, самый высокий – свыше 4000 в 2019 г.), но теперь их количество снова вырастет. Главная задача запланированных учений заключается в подготовке личного состава к ведению боевых действий на южном и юго-западном театрах действий в преддверии СКШУ «Кавказ-2020», говорит собеседник, близкий к Минобороны: военнослужащим и их командирам предстоит пройти десятки и сотни как локальных, так и крупных (на уровне общевойсковых соединений и корабельных ударных групп нескольких флотов) учений. Особый упор будет сделан на отработку взаимодействия штабов и межвидовых группировок, сформированных на месте ведения условного боя, уточняет он: подобная практика была внедрена в войска по итогам анализа сирийского опыта, а теперь ее необходимо расширить на все органы военного управления.