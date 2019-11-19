Минобороны увеличит состав «Русских витязей»

На прошлой неделе Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал пилотажной группе «Русские витязи» четыре истребителя Су-35С, тем самым выполнив план поставок самолетов данного типа в 2019 г.: ранее в этом году шесть таких машин поступили на вооружение 790-го истребительного авиационного полка (аэродром Хотилово, Тверская обл.). Четыре самолета поставлены в дополнение к восьми Су-30СМ, находящимся в парке «Русских витязей» с конца 2016 г., говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны: состоящие на балансе группы истребители ­Су-27, на которых «Русские витязи» летали с момента формирования в апреле 1991 г., устарели и будут выведены из ее состава. Пилотажные группы являются лицом вооруженных сил, поэтому их внешний вид должен быть соответствующим, продолжает собеседник «Ведомостей»: не стоит забывать, что демонстрационные полеты за рубежом играют очень важную маркетинговую роль при продвижении продукции. По словам источника «Ведомостей» в авиапромышленности, возможно, уже в 2020 г. группа получит еще четыре Су-35С. В Объединенной авиастроительной корпорации от комментариев воздержались.