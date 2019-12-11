Политика

Какой след в истории Москвы оставил Юрий Лужков

Он спасал экономику города, менял его облик, но не рассчитал свои политические амбиции
Бэла Ляув Дмитрий Камышев Александр Соколов
Бэла Ляув Дмитрий Камышев Александр Соколов
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был человеком, который адаптировал советские порядки к дикому капитализму и стал одним из символов эпохи 90-х /Саверкин Александр / ТАСС

Мечты о лучшей жизни

«Помню, возвращался из Лондона, залитого ночью светом. Из «Шереметьево» ехали по Ленинградскому проспекту и Тверской, главной улице. За окнами машины – мрак, пустые немытые витрины, мусор на тротуарах, ямы на асфальте... Тогда сказал вслух, как обет: «Вот когда люди снова пойдут в театры, когда заблестят витрины, станут чистыми улицы, заполнятся прилавки и мы забудем, что такое дефицит, вот тогда сможем считать, мы что-то сделали в Москве», – вспоминал Лужков в автобиографической книге «Москва и жизнь».

Его карьера в руководстве города началась в конце 80-х, когда по рекомендации Бориса Ельцина его назначили первым зампредседателя Мосгорисполкома. Позднее, летом 1991 г., вместе с председателем Моссовета Гавриилом Поповым он будет баллотироваться на московских городских выборах: Попов – в качестве мэра, Лужков – как вице-мэр. Они победили, набрав более 65% голосов. «Лужков практически не пил и работал по 16 часов в сутки с перерывом только на сон», – вспоминает экс-глава Краснопресненского района Москвы Александр Краснов, который плотно общался с Лужковым в начале 90-х.

Главным в их программе тогда был пункт о приватизации. «Октябрьская революция отняла частную собственность и вручила ее государству. Теперь предстояло вернуть ее обратно», – вспоминал Лужков. На первых порах процесс не шел: необходимые законы приняты, на всех должностях – «демократы», но на практике – ничего, ни одной заявки. Ни от магазина, ни от химчистки, ни от обувной мастерской, писал Лужков. Он считал, что руководители советских предприятий не были заинтересованы в том, чтобы брать на себя ответственность: «Он привык, подворовывая, получать больше, чем частник, а не вставать в 3 утра, искать свежий товар, привлекать покупателя». Тогда Попов попросил Лужкова предупредить директоров предприятий, что если до 5 декабря 1991 г. они не подадут заявок на приватизацию, то предприятия выставят на аукцион. К 5 декабря власти получили 8500 заявок.

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