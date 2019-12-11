Какой след в истории Москвы оставил Юрий Лужков

Главным в их программе тогда был пункт о приватизации. «Октябрьская революция отняла частную собственность и вручила ее государству. Теперь предстояло вернуть ее обратно», – вспоминал Лужков. На первых порах процесс не шел: необходимые законы приняты, на всех должностях – «демократы», но на практике – ничего, ни одной заявки. Ни от магазина, ни от химчистки, ни от обувной мастерской, писал Лужков. Он считал, что руководители советских предприятий не были заинтересованы в том, чтобы брать на себя ответственность: «Он привык, подворовывая, получать больше, чем частник, а не вставать в 3 утра, искать свежий товар, привлекать покупателя». Тогда Попов попросил Лужкова предупредить директоров предприятий, что если до 5 декабря 1991 г. они не подадут заявок на приватизацию, то предприятия выставят на аукцион. К 5 декабря власти получили 8500 заявок.