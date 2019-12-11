Какой след в истории Москвы оставил Юрий Лужков
Мечты о лучшей жизни
«Помню, возвращался из Лондона, залитого ночью светом. Из «Шереметьево» ехали по Ленинградскому проспекту и Тверской, главной улице. За окнами машины – мрак, пустые немытые витрины, мусор на тротуарах, ямы на асфальте... Тогда сказал вслух, как обет: «Вот когда люди снова пойдут в театры, когда заблестят витрины, станут чистыми улицы, заполнятся прилавки и мы забудем, что такое дефицит, вот тогда сможем считать, мы что-то сделали в Москве», – вспоминал Лужков в автобиографической книге «Москва и жизнь».
Его карьера в руководстве города началась в конце 80-х, когда по рекомендации Бориса Ельцина его назначили первым зампредседателя Мосгорисполкома. Позднее, летом 1991 г., вместе с председателем Моссовета Гавриилом Поповым он будет баллотироваться на московских городских выборах: Попов – в качестве мэра, Лужков – как вице-мэр. Они победили, набрав более 65% голосов. «Лужков практически не пил и работал по 16 часов в сутки с перерывом только на сон», – вспоминает экс-глава Краснопресненского района Москвы Александр Краснов, который плотно общался с Лужковым в начале 90-х.
Главным в их программе тогда был пункт о приватизации. «Октябрьская революция отняла частную собственность и вручила ее государству. Теперь предстояло вернуть ее обратно», – вспоминал Лужков. На первых порах процесс не шел: необходимые законы приняты, на всех должностях – «демократы», но на практике – ничего, ни одной заявки. Ни от магазина, ни от химчистки, ни от обувной мастерской, писал Лужков. Он считал, что руководители советских предприятий не были заинтересованы в том, чтобы брать на себя ответственность: «Он привык, подворовывая, получать больше, чем частник, а не вставать в 3 утра, искать свежий товар, привлекать покупателя». Тогда Попов попросил Лужкова предупредить директоров предприятий, что если до 5 декабря 1991 г. они не подадут заявок на приватизацию, то предприятия выставят на аукцион. К 5 декабря власти получили 8500 заявок.