«Благодарен ему за важные уроки в жизни». Юрия Лужкова вспоминают его знакомые

«Я очень глубоко скорблю, для меня это просто неожиданно. Я виделся с ним не так давно, он был полон сил, занимался сельским хозяйством у себя в Калининграде и был полон планов, он очень хотел заниматься наукой, разрабатывал некие подходы, в том числе к продолжительности жизни и к очистке воды. Вы знаете, Юрий Михайлович сыграл огромную роль в развитии университета, здание, где мы стоим (Ломоносовский корпус), построено им. Тогда по проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия. Тогда это входило в его планы личные. Он говорил, что университет должен развиваться».