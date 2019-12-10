«Благодарен ему за важные уроки в жизни». Юрия Лужкова вспоминают его знакомые
Президент России Владимир Путин:
«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим «градоначальником» столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи. В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России».
Мэр Москвы Сергей Собянин:
«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким».
Шурин Лужкова и один из учредителей строительной компании «Интеко» Виктор Батурин:
«Лужков – это лицо новой России в 90-х гг. В субботу я его еще видел, он еще отлично выглядел. Я встал, поздоровался, он прошел в отдельную комнату для каких-то переговоров. Он в официальных мероприятиях не нуждается, это человек-символ, человек-эпоха. Если наши чиновники решат сделать что-то еще, – главное, чтобы это было достойно и из трагедии не превратилось в фарс».
Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев:
«Мы [всегда] поддерживали дружеские, чисто человеческие отношения, пусть земля будет пухом. Это лидер в истории российского общества, преданный своей родине человек».
Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин:
«Сказать, что он тонко разбирался в театре, – нет. Но очень помогал. Он любил театральную интеллигенцию, он любил творческую интеллигенцию. Окружал себя этими людьми, рос с ними, учился у них. Безусловно, имел своих богов в этом искусстве. И действительно каждый год в Москве строил театры, каждый год».
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев:
«Для севастопольцев он стал символом русского мира еще задолго до возвращения полуострова домой. Именно благодаря ему «при Украине» в Севастополе развивались гуманитарные проекты: строилось жилье для семей военнослужащих Черноморского флота, появился филиал МГУ, работало представительство «Дом Москвы», где сотни людей и проектов получали поддержку».
Ректор МГУ Виктор Садовничий:
«Я очень глубоко скорблю, для меня это просто неожиданно. Я виделся с ним не так давно, он был полон сил, занимался сельским хозяйством у себя в Калининграде и был полон планов, он очень хотел заниматься наукой, разрабатывал некие подходы, в том числе к продолжительности жизни и к очистке воды. Вы знаете, Юрий Михайлович сыграл огромную роль в развитии университета, здание, где мы стоим (Ломоносовский корпус), построено им. Тогда по проекту с Москвой были построены Ломоносовский корпус, Шуваловский, библиотека, медицинский центр, гимназия. Тогда это входило в его планы личные. Он говорил, что университет должен развиваться».
Бывший владелец ЮКОСа, основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский:
«Я знал его с 1987 г., с «самого прогрессивного зампреда Мосгорисполкома», который помогал людям совершенно бескорыстно. Он сломался к 1995-му... Но сейчас я хочу вспоминать его тем – смелым и честным...»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов:
«Конечно, это утрата для нас всех. Юрий Михайлович – человек, который много сделал и для Москвы, и для страны. Мы с ним общались, обсуждали его планы: у него были интересные идеи по фармацевтике, по переработке гречки. Очень надеемся, что то предприятие, которое он создал в Калининградской области, будет развиваться. К сожалению, теперь уже без него».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев:
«Юрий Михайлович был незаурядной личностью. Человеком с характером, со стержнем. Всегда со своим мнением. Благодарен ему за важные уроки в моей жизни».
Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин:
«Далеко не все в его политике устраивало москвичей, но некоторые итоги его правления, безусловно, отложились в народной памяти с положительным знаком.
Я имею в виду, например, пенсионную надбавку, которая получила от москвичей заслуженное название «лужковская». Много другого нужного и важного также было сделано в области социальной политики.
Да, по большинству вопросов городской повестки я, как депутат МГД и лидер московского «Яблока», выступал оппонентом Лужкова.
Но при этом надо признать, что он мог вести с оппозицией диалог, имевший существенные позитивные последствия для москвичей».
Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов:
«Лужков всегда был открытым человеком. Он всегда приходил на помощь. Он любил спорт. Играл в теннис, футбол, катался на горных лыжах. Все ребята из «Торпедо» тепло к нему относились. Юрий Михайлович сделал очень много для Москвы».