Турция готовится к вторжению в Ливию

По сообщению телеканала Al-Arabiya, Хафтар призвал боевиков, которые воюют против ЛНА, оставаться в домах, пообещав им за это предоставить гарантии безопасности. С начала 2019 г. Хафтар несколько раз заявлял о желании взять Триполи, публично объявляя о начале операций, но к успеху это не привело: силам ПНС удавалось давать отпор. В этот раз ситуация осложняется тем, что на прошлой неделе в Триполи произошло выступление против самого Сараджа радикальной части сторонников ПНС и он был вынужден покинуть свою резиденцию. Вместе с тем события в Ливии не помешали ему выбраться в Анкару и встретиться с президентом Эрдоганом.