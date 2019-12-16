Турция готовится к вторжению в Ливию
Анкара готова оказать правительству Ливии во главе с Файезом Сараджем любую военную помощь, какая ей необходима, сказал в воскресенье в интервью телеканалу A-Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это заявление прозвучало на фоне наступления войска Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на столицу государства Триполи, где располагается правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и возглавляемое его политическим противником Файезом Сараджем.
По сообщению телеканала Al-Arabiya, Хафтар призвал боевиков, которые воюют против ЛНА, оставаться в домах, пообещав им за это предоставить гарантии безопасности. С начала 2019 г. Хафтар несколько раз заявлял о желании взять Триполи, публично объявляя о начале операций, но к успеху это не привело: силам ПНС удавалось давать отпор. В этот раз ситуация осложняется тем, что на прошлой неделе в Триполи произошло выступление против самого Сараджа радикальной части сторонников ПНС и он был вынужден покинуть свою резиденцию. Вместе с тем события в Ливии не помешали ему выбраться в Анкару и встретиться с президентом Эрдоганом.
За минувшие полгода силам Хафтара удалось добиться значительного продвижения, признает военно-дипломатический источник «Ведомостей»: отдельные отряды ЛНА находятся уже в нескольких километрах от пригорода Триполи. Если темпы сохранятся, то бойцы Хафтара окажутся в центре города в течение недели. Ключевую роль в этом сыграл его главный союзник в лице Объединенных Арабских Эмиратов, не только снабдивший ЛНА легким оружием, но и предоставивший свои зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и китайские ударные беспилотные летательные аппараты, говорит он.
В таком случае ПНС остается надеяться на Турцию. С начала года этой силе активно поставлялись турецкие вооружения вплоть до ударных беспилотников. В конце ноября ПНС и Турция подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских экономических зон «с учетом турецко-ливийского меморандума», не признав право на потенциально газоносный шельф за Грецией. Правительство Хафтара признало этот документ незаконным, эту позицию поддержали ЕС и власти Греции, посчитавшие, что договор нарушает ее суверенные права. В ответ Греция выслала посла Ливии и стала укреплять связи с маршалом Хафтаром, а командующий военным флотом Хафтара адмирал Фарадж Махдауи в интервью греческому телеканалу Skai заявил о наличии у него приказа топить турецкие корабли в этой зоне.
10 декабря турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не исключает отправки турецких военных в Ливию по просьбе правительства этой страны. На следующий день у Эрдогана состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным, главной темой которого стала ситуация в Ливии. Позиция российской стороны не подлежит изменению, говорит высокопоставленный дипломатический источник «Ведомостей»: сторонники Хафтара и Сараджа должны усесться за стол переговоров, попутно прекратив боевые действия. По его данным, российские переговорщики постараются донести эту позицию до каждой из сторон конфликта, чтобы хотя бы на время сохранить статус-кво и избежать введения турецких военных сил в Ливию как минимум до момента встречи Путина и Эрдогана, которая запланирована на 8 января.