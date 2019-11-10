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Ливия обвинила Россию в разжигании конфликта в стране в собственных интересах

Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия Фатхи Башага обвинил Россию в разжигании конфликта в стране с целью усилить влияние в Ливии, располагающей нефтяными месторождениями, и попросил у США помощи в урегулировании ситуации. Слова министра приводит Bloomberg.

Башага в своей речи напомнил о совместных с США антитеррористических операциях в сентябре, которые, по его словам, нанесли существенный урон «Исламскому государству» (запрещено в России). Министр заявил, что операции по борьбе с ИГ продолжаются, однако действия фельдмаршала Халифы Хафтара, претендующего на влияние в Ливии, создают плодородную почву для террористической деятельности.

Попытки разрешить конфликт в Ливии сталкиваются с трудностями в лице «наемников из России», воюющих на стороне Хафтара, продолжил Башага. По его словам, речь идет о бойцах частной военной компании Вагнера. «Россия вмешивается, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не разрешить», — добавил министр.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в Ливию с конца сентября прибыли 200 российских наемников, предположительно из ЧВК Вагнера, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об участии российских наемников в боях в Ливии также сообщал Bloomberg в конце сентября. Министерство иностранных дел России назвало эту информацию домыслами.

В Ливии сейчас сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук находится парламент, а на западе, в Триполи базируется правительство, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом. Национальная армия во главе с Хафтаром поддерживает власть парламента и выступает против правительства.