Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

По словам источника «Ведомостей» в авиационной промышленности, крушение потерпел первый серийный Су-57 с бортовым номером «01 синий», находившийся на финальном этапе заводских испытаний. Он создавался по контракту, заключенному Минобороны и «дочкой» ОАК – компанией «Сухой» 22 августа 2018 г. на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». По его условиям входящий в «Сухой» Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) обязывался поставить в вооруженные силы в 2019–2020 гг. два серийных истребителя Су-57 с двигателями «первого этапа» («изделие 117»). Первый борт был продемонстрирован замминистра обороны по вооружению Алексею Криворучко 8 ноября: тогда же были подтверждены планы по передаче самолета с бортовым номером 01 «синий» до конца 2019 г. Теперь военные получат в распоряжение серийную машину только в 2020 г., поскольку второму борту предстоит провести обширную программу летных испытаний, говорит собеседник «Ведомостей».