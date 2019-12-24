Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории. Крушение произошло под Комсомольском-на-Амуре во время испытательного полета примерно в 111 км от аэродрома базирования самолета, рассказал «Ведомостям» представитель производителя – Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Аварийная система сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив, жертв и разрушений на земле нет, уточнил собеседник.
В причинах происшествия будет разбираться специальная комиссия, которую возглавит замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров. По предварительным данным, авария произошла из-за технических неполадок в комплексной системе управления Су-57, говорит человек, близкий к Минобороны: распространенная рядом СМИ информация о неполадках в двигательной системе не подтверждается.
По словам источника «Ведомостей» в авиационной промышленности, крушение потерпел первый серийный Су-57 с бортовым номером «01 синий», находившийся на финальном этапе заводских испытаний. Он создавался по контракту, заключенному Минобороны и «дочкой» ОАК – компанией «Сухой» 22 августа 2018 г. на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». По его условиям входящий в «Сухой» Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) обязывался поставить в вооруженные силы в 2019–2020 гг. два серийных истребителя Су-57 с двигателями «первого этапа» («изделие 117»). Первый борт был продемонстрирован замминистра обороны по вооружению Алексею Криворучко 8 ноября: тогда же были подтверждены планы по передаче самолета с бортовым номером 01 «синий» до конца 2019 г. Теперь военные получат в распоряжение серийную машину только в 2020 г., поскольку второму борту предстоит провести обширную программу летных испытаний, говорит собеседник «Ведомостей».
Поскольку борт не был передан военным, то убытки от катастрофы понесет сам «Сухой», говорит человек, близкий к Минобороны. Сколько стоит самолет, ни ОАК, ни Минобороны никогда не раскрывали. Источники «Ведомостей» ранее говорили, что один борт может стоит чуть менее 2 млрд руб. Самолет был застрахован, передал «Интерфакс» со ссылкой на ОАК. Какой страховщик продал полис, в компании не сообщили.
ЧП не скажется на планах ведомства по дальнейшему перевооружению строевых частей на Су-57, уверяет собеседник «Ведомостей». По его словам, поэтому ни о каком пересмотре второго контракта на данные истребители речи не идет. На последнем форуме «Армия-2019» Минобороны и «Сухой» подписали контракт на поставку еще 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57 со сроком исполнения в 2020–2027 гг.