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Минобороны заключило контракт на поставку новейших истребителей Су-57

Министерство обороны России заключило первый контракт на поставку истребителей пятого поколения Су-57, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра Алексея Криворучко. По его словам, ведомство получит 12 самолетов, поставки начнутся в ближайшее время.

Криворучко добавил, что в настоящее время продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа. Предприятие «Сухого» отлично справляется с поставленными задачами, подчеркнул он.

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения разработки ОКБ «Сухого». Предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей, осуществления мониторинга воздушного пространства, выведения из строя штабов, командных пунктов противника.

В феврале появилась информация о том, что истребители Су-57 прибыли в Сирию. Сначала сирийские активисты опубликовали фотографии с самолетами, прибывшими на авиабазу Хмеймим. Затем появилось видео, на котором было видно, как Су-57 заходят на посадку на базу. Минобороны не комментировало эту информацию.

Позже израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовал снимок, на котором были запечатлены два российских истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии. Всего на авиабазе Хмеймим могли находиться до четырех Су-57.

У России появился Су-57