Израильская спутниковая компания опубликовала фото российских Су-57 в Сирии

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Израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал снимок, на котором запечатлены два российских истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии. Фото, сделанное со спутника, датировано 23 февраля.
«Неясно, будут ли Су-57 задействованы в боевых действиях. ISI полагает, что, поскольку эти машины все еще находятся на стадии разработки, они будут использоваться для тестирования технических систем и сбора разведывательных данных», – говорится в сообщении компании.
На снимке изображены два Су-57, находящиеся на летном поле рядом с истребителями Су предыдущего поколения. ISI регулярно фотографирует авиабазу Хмеймим и публикует снимки, демонстрируя свои возможности потенциальным клиентам.
Первые снимки российских Су-57 в Сирии появились в сети в среду, 21 февраля. В Twitter было размещено видео, на котором было видно, как российские военные самолеты заходят на посадку на авиабазу Хмеймим. Среди них были и два новейших истребителя Су-57.
В ночь на субботу сирийские активисты разместили новые фотографии с российскими истребителями. В сообщении утверждалось, что это два новых Су-57, только что прибывшие на базу. Таким образом, в Сирии могут находиться четыре истребителя пятого поколения.
У России появился Су-57
Сергей Бобылев / ТАСС
Главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев впервые официально обнародовал название российского истребителя пятого поколения, созданного по программе ПАК-ФА: он получит индекс Су-57
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Евгений Самарин / РИА Новости
Ранее авиационный комплекс, проходящий испытания, был известен под предсерийным индексом Т-50
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Максим Стулов / Ведомости
«Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 – теперь мы будем его величать именно так», – сказал Бондарев в интервью телеканалу «Звезда» 11 августа
3/6
Максим Стулов / Ведомости
В практике ОКБ Сухого истребители обычно получают нечетные номера, четные номера зарезервированы для истребителей-бомбардировщиков (Су-24 и Су-34), спортивных (Су-26) и гражданских машин
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Mikhail Metzel / AP
Индексы Су-37 и Су-47 уже заняты - это, соответственно, малосерийная и опытная машины. «Пятерка» в имени истребителя, очевидно, означает пятое поколение
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Алексей Дружинин / РИА Новости / AP
Су-57 — российский малозаметный истребитель пятого поколения, впервые поднялся в воздух в январе 2010 г. На фото президент России Владимир Путин после осмотра боевой машины
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Столичная полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции памяти Бориса Немцова. Как сообщает «Интерфакс», движение по Страстному бульвару, где начинается шествие, перекрыто, поблизости находятся полицейские автомобили.
На самом бульваре дежурят десятки сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции. Проход к месту сбора осуществляется через магнитные рамки. На тротуарах выставлены ограждения.
Акция согласована с московскими властями. Участники шествия принести с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, транспаранты.
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что профильная комиссия разрешила установить памятную доску на доме, где жил Немцов. С просьбой увековечить память Немцова в правительство Москвы обратилась Ксения Собчак.
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Российская сторона поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, руководствуясь задачами облегчения страданий мирного населения страны, заявило Министерство иностранных дел России. Принципиально важно, что в документе были отражены основные замечания Москвы, добавили в МИДе.
Согласно поправкам, внесенным по инициативе России, документ побуждает стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий и переговорам. Западные члены СБ ООН «продавливали» директивную схему установления перемирия, пояснили в министерстве.
«По сути, впервые за долгие годы Совет Безопасности ООН смог осудить обстрелы Дамаска, под которые не раз попадало и российское диппредставительство и в результате которых погибли сотни мирных жителей, был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в комментарии МИДа.
Резолюция признает, что гуманитарные проблемы охватили не только Восточную Гуту и Идлиб, но и другие регионы страны, добавили в ведомстве. «Помощь должна оказываться беспристрастно и не обусловливаться, как это делают в западных столицах, достижением неких политических целей», – подчеркнули в министерстве.
В субботу члены Совбеза ООН единогласно приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней. Режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористов.
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принял участие в совместной российско-аргентинской операции по пресечению наркотрафика, сообщает газета The Telegraph. Ранее сообщалось, что около 400 кг кокаина было обнаружено в одном из зданий на территории посольства России в Буэнос-Айресе.
Патрушев в декабре прошлого года вместе с российской делегацией посетил Аргентину, где провел переговоры с президентом этой страны Маурисио Макри. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве двух стран.
Как сообщает газета, к этому времени силовики уже обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории посольства. Правоохранительные органы заменили наркотики мукой и отправили чемоданы в место назначения – Россию.
У Патрушева была «тайная миссия», пишет The Telegraph: он должен был на своем самолете доставить чемоданы. По данным издания, 9 декабря секретарь Совбеза привез в Москву чемоданы с мукой.
Об обнаружении наркотиков на территории посольства России в Буэнос-Айресе на этой неделе сообщили аргентинские СМИ. Министерство иностранных дел России подтвердило информацию. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова опровергла, что наркотики перевозились в Россию по дипломатическим каналам. По словам Захаровой, чемоданы принадлежали техническому сотруднику.
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Неофициальный медальный зачет на Олимпийских играх в Пхенчхане выиграла сборная Норвегии, завоевавшая 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей.
На втором месте в общем медальном зачете немецкие спортсмены. На счету сборной Германии 14 золотых, 10 серебряных и семь бронзовых медалей. Замыкает первую тройку национальная команда Канады: 11 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых медалей. В первую пятерку также вошли сборные США и Нидерландов.
Команда олимпийских атлетов из России заняла 13-е место. На счету россиян две золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых.
По общему же количеству наград – 17 медалей – Россия делит шестое-седьмое места с Южной Кореей. Больше всех медалей завоевала Норвегия – 39.
Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде-2018
Валерий Шарифулин / ТАСС
Сборная Россия по хоккею выиграла золотые медали зимней Олимпиады в Южной Корее, победив в финале немцев со счетом 4:3
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Александр Большунов выиграл серебряную медаль в лыжном марафоне на 50 км. Пришедшему первому финну Ийво Исканену (слева) он уступил 18,7 секунды
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Matthias Schrader / AP
Третьим в лыжном марафоне на 50 км стал еще один российский лыжник Андрей Ларьков
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Petr David Josek / AP
23 февраля фигуристка Алина Загитова (в центре) выиграла золото в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. На втором месте – Евгения Медведева (слева)
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Matthias Schrader / AP
21 февраля лыжники Денис Спицов и Александр Большунов заняли второе место в командном спринте, завоевав серебряные медали
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Joel Marklund / Zuma / TASS
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх. Он стал третьим в дисциплине ски-кросс
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Kin Cheung / AP
Илья Буров – российский фристайлист, выступающий в лыжной акробатике, – завоевал бронзовую медаль, набрав 122,17 балла
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Валерий Шарифулин / ТАСС
18 февраля российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов (слева направо) завоевали серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане
8/17
Matthias Schrader / AP
Российские лыжницы завоевали бронзу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Южной Корее. Женскую эстафету за команду олимпийских атлетов из России бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская
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John Locher / AP
Российская конькобежка Наталья Воронина на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала бронзу (6.53,98) на дистанции 5000 м
10/17
Arnd Wiegmann / Reuters
Скелетонист из России Никита Трегубов завоевал 16 февраля серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. По сумме четырех попыток он показал результат 3 мин 22,18 сек.
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Kirsty Wigglesworth / AP
Лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в гонке на 15 км свободным стилем. Спицов преодолел дистанцию за 34 мин. 6,9 сек. Для спортсмена это первая олимпийская медаль
12/17
Matthias Schrader / AP
Россиянка Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке 13 февраля. Победительницей стала шведская лыжница Стина Нильссон, серебряную медаль завоевала Майкен Касперсен Фалла. Другая российская лыжница – Наталья Непряева – заняла четвертое место
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Бронзу в лыжном спринте завоевал россиянин Александр Большунов. Золотую медаль взял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клабо, серебряную – итальянец Федерико Пеллегрино
14/17
Валерий Шарифулин / ТАСС
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу Олимпиады в дисциплине дабл-микст, победив сборную Норвегии со счетом 8:4. Позже Крушельницкий был признан виновным в употреблении мельдония. Из-за нарушения антидопинговых правил решением Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменов лишили этих медалей
15/17
Валерий Шарифулин/ТАСС
12 февраля российские фигуристы досрочно завоевали серебро в командном турнире, набрав 66 баллов. Эти соревнования были впервые включены в программу фигурного катания на Олимпиаде в Сочи. Тогда россияне завоевали золото. На фото Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (слева направо)
16/17
Lucy Nicholson / Reuters
10 февраля российский шорт-трекист Семен Елистратов (справа) завоевал первую для России награду на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане - бронзовую медаль. Дистанцию в 1500 м он преодолел за 2 мин. 10,687 сек.
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Разведка США полагает, что российские хакеры организовали масштабную кибератаку на компьютерные системы, обслуживающие Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой источники. Компьютеры были взломаны за день до открытия Олимпиады.
Организаторы Игр-2018 подтвердили факт кибератаки, но не делали никаких заявлений. СМИ сообщали, что в Пхенчхане наблюдались перебои с доступом в интернет, проблемы с трансляцией. Некоторые пользователи не могли зайти на сайт Олимпиады, чтобы распечатать билет на открытие соревнований.
Кибератака была организована таким образом, чтобы подозрения пали на КНДР, пишет WP. Однако, по мнению американских спецслужб, за взломом стоят российские хакеры, которые таким образом хотели отомстить Международному олимпийскому комитету за дисквалификацию сборной России.
При этом Министерство иностранных дел России еще 7 февраля заявило, что иностранные СМИ могут обвинить Москву в хакерских атаках на системы олимпийских объектов в Пхенчхане. В частности, в сообщении МИДа говорилось, что с подобными обвинениями может выступить издание The Washington Post.
Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады
AFP
«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого [отстранения сборной]. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», - сказал Путин. По мнению президента, МОК «не совсем честно» задействовал принцип коллективной ответственности в отношении сборной. «Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», - указал Путин (цитаты по «Интерфаксу»)
1/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!» - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram
2/15
Евгений Разумный / Ведомости
«Сегодняшнее решение непосредственно повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на грядущих Олимпийских играх. Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной самоидентификации, без гимна, без флага», - заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
3/15
Сергей Савостьянов/ТАСС
«Как можно уложить в голове запрет на участие в открытии и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди <...> Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчемности», - заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина (цитата по sports.ru)
4/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Мы, спортсмены, – вне политики. Для нас это будет ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране – она в сердце. Для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если, дай бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споем гимн», - сказал журналистам нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук (цитата по «Р-спорту»)
5/15
Евгений Разумный / Ведомости
«Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Считаю решение об отстранении нашей сборной частью политической травли России. Сочувствую ребятам, которые честно готовились к ОИ-2018 и не смогут выступить под российским флагом», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «В контакте»
6/15
Денис Абрамов / Ведомости
«Они не взяли нас санкциями, теперь они морят нас тем, что ехать или не ехать», - сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев в эфире «Первого канала»
7/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шок. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом - я не понимаю этого совсем», - заявил нападающий сборной России, капитан клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин агентству «Москва»
8/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Так решили только потому, что мы, по их мнению, должны были признать то, чего у нас нет, а у нас нет государственной программы допингового обеспечения спортсменов. Никакая страна, какими бы ужасными нас ни изображали, такого в страшном сне придумать не может. Теперь они наказывают наших спортсменов, уточняя, что "чистые" спортсмены без имени, без роду могут поехать», - заявила депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (цитата по «Р-спорту»)
9/15
Денис Гришкин / Ведомости
«У меня простая реакция. Это вообще безобразие, которое разрушает очень важный институт международного сотрудничества. Я был с самого начала за то, чтобы все восстановить как положено», - заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев «РИА Новости»
10/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Олимпиада без России - это пустой звук. Наша великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом. Но и здесь мы покажем, что Россия сильная и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей великой страны. Победа будет за нами!» - написала депутат Госдумы Наталья Поклонская на странице «В контакте»
11/15
facebook.com / GerardXavierMarcelDepardieu
Известный французский актер Жерар Депардье принял участие во флешмобе в поддержку российских олимпийцев. На своей официальной странице в Facebook актер разместил фотографию, на которой он позирует с плакатом, на котором изображен девиз флешмоба No Russia No Games, что переводится как «Нет России - нет Игр»
12/15
Владимир Гердо / ТАСС
«Есть люди, которые говорят, что надо ехать на Олимпиаду, все-таки это наши спортсмены, они ждали этих Игр, готовились к ним, прошли через лишения, болячки, кровь и пот и, конечно, мы не имеем права лишить их этого счастья. С другой стороны, страна готовилась, гордилась этими спортсменами, вкладывала силы, душу, средства, и лишить болельщиков такого удовольствия... Это будет очень сложное решение, с кондачка его принять нельзя», - сказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев «Интерфаксу»
13/15
Александр Шалгин / ТАСС
«МОК изменил принципам, предал, по сути, принципы международного олимпийского движения. На его знаменах было написано "О спорт, ты мир"... Теперь можно написать: "О спорт, ты война", потому что в олимпийское движение вместо мира принесены принципы войны, холодная война пришла и в олимпийское движение», - сказал «Интерфаксу» первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
14/15
Евгений Разумный / Ведомости
Прежде чем реагировать на это решение, российским властям потребуются ответы на ряд вопросов, для чего потребуется контактировать с МОК, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей». Предстоит также решить, кто будет осуществлять контакты России с МОК, дал понять представитель Кремля. «До того, как будут получены ответы на эти вопросы, до того, как спортсмены сформулируют свою позицию, высказываться по этому поводу считаем преждевременным», — сказал Песков
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Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отменять решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) до конца Олимпиады в Пхенчхане, сообщается на сайте МОК. Это значит, что спортсмены из России не смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады в воскресенье, 25 февраля.
В сообщении отмечается, что делегация «Олимпийские спортсмены из России» (Olympic Athlete from Russia, OAR) с уважением отнеслась к решению о дисквалификации ОКР. Но уже в Пхенчхане двое спортсменов провалили тесты на употребление допинга, напоминает МОК. Это стало большим разочарованием и «с учетом других соображений» не позволило МОК «даже рассмотреть вопрос об отмене дисквалификации на церемонии закрытия», указывается в сообщении.
В церемонии закрытия российские спортсмены будут участвовать под олимпийским флагом. Знаменосцем, как и на церемонии открытия Олимпиады 9 февраля, будет волонтер, сообщила ТАСС руководитель наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц.
Следы употребления мельдония нашли в пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Обе допинг-пробы спортсмена дали положительный результат на мельдоний, и россиян лишили медалей.
В пятницу, 23 февраля, стало известно, что положительный результат показала допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой. В Пхенчхане Сергеева заняла 12-е место в соревнованиях двоек.
Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе. В декабре 2017 г. МОК дисквалифицировал сборную России и ОКР из-за нарушения антидопинговых правил. На Игры в Пхенчхане приглашения выдали только «чистым» российским спортсменам.
Специальная группа МОКа констатировала, что делегация OAR и спортсмены на Олимпиаде полностью выполнили все условия, а случаи допинговых нарушений нельзя считать системными, отмечается в заявлении на сайте ОКР. На основании этого исполком МОКа проголосовал за то, чтобы снять дисквалификацию с ОКР после проверки всех взятых во время Игр допинг-проб при отсутствии положительных проб. На проверку по регламенту уходит до 72 часов. Олимпийский комитет России рассчитывает на то, что в ближайшие дни его членство в МОК будет восстановлено, отмечается в заявлении.
Смех и слезы российских олимпийцев
Grigory Dukor / Reuters
Болельщик российской сборной перед хоккейным матчем сборных России и США. Игра завершилась победой сборной олимпийских атлетов из России со счетом 4:0
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Julie Jacobson / AP
Российская фигуристка Евгения Медведева после исполнения короткой программы в командном турнире Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Медведева выиграла этот этап соревнования с мировым рекордом - она набрала 81,06 балла
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Jae C. Hong / AP
Российские хоккеисты после победы в финальном матче. Сборная России выиграла олимпийский турнир впервые за 26 лет
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Damir Sagolj / Reuters
Шорт-трекист Семен Елистратов после соревнований на дистанции 1500 м, на которой спортсмен завоевал первую для России награду Пхенчхана - бронзовую медаль. Дистанцию он преодолел за 2 мин. 10,687 сек.
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Andy Wong / AP
Саночник Александр Денисьев готовится к старту в соревнованиях двоек, где в итоге спортсмены заняли 11-е место. «Мы сами не до конца понимаем, почему не удалось сегодня выступить лучше, - признался Денисьев ТАСС. - Никак не ожидали, что с такой ездой не сможем занять высокое место. Оба заезда проехали неплохо, я думаю, что люди все это видели. А результат оказался таким»
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Kim Hong-Ji / Reuters
Лыжница Юлия Белорукова на церемонии награждения: она завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке - первую в Пхенчхане российскую награду в лыжах
6/13
Brian Snyder / Reuters
Хоккеисты сборных России и США Никита Нестеров и Рой Гарретт подрались во время матча 17 февраля
7/13
Lucy Nicholson / Reuters
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов после завершения произвольной программы в соревнованиях спортивных пар. Откатав с ошибками, спортсмены остались без медали
8/13
Kim Kyung-Hoon / Reuters
Российские болельщики во время матча со сборной Словении. Он завершился со счетом 8:2 в пользу сборной России
9/13
Aaron Favila / AP
Керлингистка Анастасия Брызгалова выкрикивает инструкции своему партнеру Александру Крушельницкому во время игры с командой Южной Кореи на турнире по керлингу в дабл-миксте. Матч завершился победой российских спортсменов со счетом 6:5
10/13
Grigory Dukor / Reuters
Российские болельщики на Олимпиаде в Пхенчхане
11/13
Arnd Wiegmann / Reuters
21-летний скелетонист Владислав Марченков занял на Играх 15-е место. «Участия мне, конечно, недостаточно. Я мог показать и лучший результат. Но все же доволен. Это, как-никак, Олимпиада, праздник. Настроение отличное. Значит, такая судьба – вот так уступать», - цитирует спортсмена championat.com
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Члены Совета Безопасности ООН приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней, сообщает «Интерфакс». Документ был принят единогласно.
Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Согласно документу, от всех сторон конфликта требуется немедленно прекратить боевые действия и срочно приступить к взаимодействию для установления в Сирии гуманитарной паузы сроком минимум на 30 дней.
В документе отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против боевиков запрещенных террористических организаций «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Джебхат-ан-Нусра».
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Сервис для облачного хранения Dropbox проведет IPO (первичное публичное размещение акций) в марте, сообщает TechCrunch. Компания опубликовала заявку, она намерена привлечь $500 млн, изначально акции будут стоить $0,00001.
Dropbox был основан в 2007 г. и позволяет пользователям и компаниям хранить и изменять файлы в облачных хранилищах. В 2014 г. компания была оценена в $10 млрд.
В прошлом году Dropbox получила убыток в размере $112 млн. По сравнению с предыдущим 2016 г. убыток сократился на 46,7%. Выручка компании составила $1,1 млрд.
У Dropbox более 500 млн зарегистрированных пользователей, из них за подписку платят 11 млн человек. Средний доход от одного пользователя – $111,9.
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Тульский избирком случайно разместил на сайте комиссии данные о явке на выборах президента России, которые запланированы на 18 марта. Данные были придуманы в ходе тренировки по подготовке к выборам, сообщил «Интерфаксу» зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Он рассказал, что сейчас в участковых избирательных комиссиях проходят масштабные тренировки перед днем голосования. «В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого», – сказал Булаев.
На одном из этапов тренировки отрабатывались получение и передача данных о явке. В одной из территориальных комиссий Тульской области администратор ошибся и разместил таблицу с данными на сайте, пояснил Булаев.
В субботу на сайте избирательной комиссии Тульской области появилась таблица с данными о явке на выборах президента России. Из нее следовало, что явка избирателей в регионе составила 40,05%. Через некоторое время данные о явке из таблицы исчезли.
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Сборная Канады по хоккею обыграла национальную команду Чехии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Пхенчхане. Игра завершилась со счетом 6:4.
Канадские хоккеисты третий раз в своей истории стали бронзовыми призерами Олимпийских игр. Последние две Олимпиады сборная Канады выигрывала золото. Чешская сборная третью Олимпиаду подряд осталась без медалей.
В полуфинале канадцы уступили Германии, сборная Чехии проиграла российским хоккеистам. Финальный матч Россия — Германия состоится в воскресенье, 25 февраля (начало в 7.00 мск).
Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде-2018
Валерий Шарифулин / ТАСС
Сборная Россия по хоккею выиграла золотые медали зимней Олимпиады в Южной Корее, победив в финале немцев со счетом 4:3
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Александр Большунов выиграл серебряную медаль в лыжном марафоне на 50 км. Пришедшему первому финну Ийво Исканену (слева) он уступил 18,7 секунды
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Matthias Schrader / AP
Третьим в лыжном марафоне на 50 км стал еще один российский лыжник Андрей Ларьков
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Petr David Josek / AP
23 февраля фигуристка Алина Загитова (в центре) выиграла золото в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. На втором месте – Евгения Медведева (слева)
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Matthias Schrader / AP
21 февраля лыжники Денис Спицов и Александр Большунов заняли второе место в командном спринте, завоевав серебряные медали
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Joel Marklund / Zuma / TASS
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх. Он стал третьим в дисциплине ски-кросс
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Kin Cheung / AP
Илья Буров – российский фристайлист, выступающий в лыжной акробатике, – завоевал бронзовую медаль, набрав 122,17 балла
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Валерий Шарифулин / ТАСС
18 февраля российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов (слева направо) завоевали серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане
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Matthias Schrader / AP
Российские лыжницы завоевали бронзу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Южной Корее. Женскую эстафету за команду олимпийских атлетов из России бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская
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John Locher / AP
Российская конькобежка Наталья Воронина на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала бронзу (6.53,98) на дистанции 5000 м
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Arnd Wiegmann / Reuters
Скелетонист из России Никита Трегубов завоевал 16 февраля серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. По сумме четырех попыток он показал результат 3 мин 22,18 сек.
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Kirsty Wigglesworth / AP
Лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в гонке на 15 км свободным стилем. Спицов преодолел дистанцию за 34 мин. 6,9 сек. Для спортсмена это первая олимпийская медаль
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Matthias Schrader / AP
Россиянка Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке 13 февраля. Победительницей стала шведская лыжница Стина Нильссон, серебряную медаль завоевала Майкен Касперсен Фалла. Другая российская лыжница – Наталья Непряева – заняла четвертое место
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Бронзу в лыжном спринте завоевал россиянин Александр Большунов. Золотую медаль взял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клабо, серебряную – итальянец Федерико Пеллегрино
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу Олимпиады в дисциплине дабл-микст, победив сборную Норвегии со счетом 8:4. Позже Крушельницкий был признан виновным в употреблении мельдония. Из-за нарушения антидопинговых правил решением Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменов лишили этих медалей
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Валерий Шарифулин/ТАСС
12 февраля российские фигуристы досрочно завоевали серебро в командном турнире, набрав 66 баллов. Эти соревнования были впервые включены в программу фигурного катания на Олимпиаде в Сочи. Тогда россияне завоевали золото. На фото Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (слева направо)
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Lucy Nicholson / Reuters
10 февраля российский шорт-трекист Семен Елистратов (справа) завоевал первую для России награду на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане - бронзовую медаль. Дистанцию в 1500 м он преодолел за 2 мин. 10,687 сек.
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