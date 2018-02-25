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Израильская спутниковая компания опубликовала фото российских Су-57 в Сирии

Израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал снимок, на котором запечатлены два российских истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии. Фото, сделанное со спутника, датировано 23 февраля.

«Неясно, будут ли Су-57 задействованы в боевых действиях. ISI полагает, что, поскольку эти машины все еще находятся на стадии разработки, они будут использоваться для тестирования технических систем и сбора разведывательных данных», – говорится в сообщении компании.

На снимке изображены два Су-57, находящиеся на летном поле рядом с истребителями Су предыдущего поколения. ISI регулярно фотографирует авиабазу Хмеймим и публикует снимки, демонстрируя свои возможности потенциальным клиентам.

Первые снимки российских Су-57 в Сирии появились в сети в среду, 21 февраля. В Twitter было размещено видео, на котором было видно, как российские военные самолеты заходят на посадку на авиабазу Хмеймим. Среди них были и два новейших истребителя Су-57.

В ночь на субботу сирийские активисты разместили новые фотографии с российскими истребителями. В сообщении утверждалось, что это два новых Су-57, только что прибывшие на базу. Таким образом, в Сирии могут находиться четыре истребителя пятого поколения.

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