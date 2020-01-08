Ответ Трампа на ракетный удар Ирана оказался мягче ожидаемого

Большинство из 22 выпущенных иранцами ракет были твердотопливными тактическими Fateh-110, говорит эксперт Российского совета по международным отношениям Александр Ермаков. Было использовано и несколько жидкостных ракет Qiam с дальностью до 800 км, отделяемой головной частью и достаточно высокой точностью, которую иранцы продемонстрировали в ходе удара по целям ИГИЛ в Сирии в 2017 г., продолжает эксперт. В целом можно считать, что иранский удар нанес американцам минимальный ущерб, считает Ермаков: этому поспособствовало и то, что иранцы предупредили о готовящемся ударе иракское руководство, а следовательно, опосредованно и самих американцев. Похоже, этот удар был прежде всего «месседжем» и акцией для внутреннего употребления, предполагает эксперт: «Смотрите, ваши объекты уязвимы, мы можем нанести достаточно точные и неотразимые ракетные удары по ним». В условиях практически полного отсутствия средств противоракетной обороны на объектах в Ираке (американские комплексы Patriot и THAAD прикрывают только базы США в странах Персидского залива, которые раньше считались приоритетными целями Ирана) это действительно так. Но, с другой стороны, иранцы приняли меры, чтобы избежать серьезных американских потерь, на которые Трамп не смог бы не ответить, резюмирует Ермаков.