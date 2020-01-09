В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой
Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан расстрелявший восьмерых сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, возбуждено против его сослуживца по подразделению рядового Рустама Мухатова. Об этом говорится в ответе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России на запрос «Ведомостей». Дополнительных подробностей пресс-служба ГВСУ не предоставила, ссылаясь на продолжение расследования.
Военнослужащий-срочник батальона охраны склада ядерных боеприпасов Рамиль Шамсутдинов расстрелял 25 октября прошлого года восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров. В его отношении расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, по которой предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.
17 декабря прошлого года стало известно, что после прокурорской проверки в части было возбуждено дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан сам Шамсутдинов. Ранее Минобороны объявило о планах расформировать батальон, где он служил.
В четверг, 9 января, из публикации Mash стало известно о письме Шамсутдинова семьям расстрелянных им военнослужащих, где он просил прощения и сообщал, что на расстрел его толкнули издевательства, от которых он не смог найти защиты.
Фамилия Мухатова вместе с фамилиями еще нескольких солдат из подразделения Шамсутдинова упоминалась средствами массовой информации вскоре после расстрела как члена группы военнослужащих, издевавшихся над своими сослуживцами.