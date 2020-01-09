В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой

Военнослужащий-срочник батальона охраны склада ядерных боеприпасов Рамиль Шамсутдинов расстрелял 25 октября прошлого года восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров. В его отношении расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, по которой предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.