В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части
«По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими», – отметил защитник. Он уточнил, что дело заведено по ст. 335 УК России – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил факт возбуждения уголовного дела, уточнив, что оно выделено в отдельное производство в рамках расследования инцидента со стрельбой. Самому Шамсутдинову, которого в конце октября арестовали на два месяца, на четыре месяца продлили срок нахождения под стражей. Это необходимо для проведения нескольких экспертиз, в том числе судебно-психологических.
25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Инцидент произошел в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный. Войсковая часть № 54160 подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны России, отвечающему за безопасность арсеналов ядерного оружия.
Минобороны сообщало, что Шамсутдинов мог устроить стрельбу из-за нервного срыва. Однако ранее собеседник «Ведомостей» рассказал, что у военнослужащего был конфликт с одним из сослуживцев. После задержания Шамсутдинова издание Baza опубликовало показания обвиняемого, где он признавался, что у него отбирали деньги, телефон, били и обещали изнасиловать. Референт главного военно-политического управления Минобороны Рустем Клупов прокомментировал эту информацию «Новой газете»: «Никто физической силы к Шамсутдинову не применял, побоев на его теле не зафиксировано».
По данным РБК, занимающаяся расследованием комиссия Минобороны подтвердила наличие «межличностного конфликта» между Шамсутдиновым и одним из находившихся в составе караула офицеров. Однако факты возможного физического насилия в отношении Шамсутдинова не подтвердились. При этом источники сообщали, что к трагедии могла привести «повышенная психическая нагрузка», которую испытывал Шамсутдинов в связи с несением караульной службы. Воинская часть, в которой произошла трагедия, находится далеко от командования и военной прокуратуры. По данным источников издания, командиры редко контролировали обстановку в части.