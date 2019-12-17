В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

«По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими», – отметил защитник. Он уточнил, что дело заведено по ст. 335 УК России – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил факт возбуждения уголовного дела, уточнив, что оно выделено в отдельное производство в рамках расследования инцидента со стрельбой. Самому Шамсутдинову, которого в конце октября арестовали на два месяца, на четыре месяца продлили срок нахождения под стражей. Это необходимо для проведения нескольких экспертиз, в том числе судебно-психологических.