Суд арестовал устроившего стрельбу в Забайкалье солдата-срочника

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Деятели культуры, журналисты и политики подписали письмо в поддержку историка Дмитриева

Более 200 писателей, музыкантов, режиссеров, журналистов и политиков подписали письмо в поддержку историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей».

Инициаторы дела против Дмитриева стремятся не допустить его оправдания, очернить и посадить, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел против него, считают авторы письма. По их мнению, для этого была организована «грязная кампания» против историка в СМИ, осуществляется давление на специалистов и на приемную дочь Дмитриева.

Авторы письма призвали продолжать следить за делом Дмитриева и «не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил 30 лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена Большого террора.

Дмитриева в 2016 г. обвинили в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. В апреле прошлого года Петрозаводский городской суд полностью оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Позже оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии, а против Дмитриева было заведено новое дело о насильственных действиях сексуального характера.