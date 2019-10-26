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СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

Причиной стрельбы в военной части в Забайкальском крае могли стать неуставные отношения между сослуживцами, выяснил «Коммерсантъ». По данным издания, следователи проверяют версию о том, что рядового Рамиля Шамсутдинова, подозреваемого в стрельбе, могли преследовать из-за его национальности. О том, что в качестве причины рассматриваются неуставные отношения, сообщило и «РИА Новости».

Ранее Министерство обороны официально заявило, что преступление могло произойти из-за нервного срыва. Однако ведомство утверждало, что причиной такого состояния послужили личные обстоятельства, не связанные с несением службы.

Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат открыл стрельбу по сослуживцам, убив восемь человек. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщает «Коммерсантъ», Шамсутдинов открыл огонь во время смены караула. Рядового сменили с поста, он должен был разрядить свой автомат, но вместо этого присоединил к нему магазин и начал стрелять по сослуживцам.

Издание отмечает, что при прохождении призывной комиссии Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психологической устойчивости, что означает вероятность срыва только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. Это означало, что ему можно доверять выполнение задач с оружием и боеприпасами.