ЦИК Абхазии назначил повторные президентские выборы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта, сообщил председатель избиркома Тамаз Гогия, пишет ТАСС. По его словам, решение было принято «практически единогласно».
10 января Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента, согласно которым победил Рауль Хаджимба, и постановил провести выборы повторно. По словам председателя избиркома, ЦИК не согласен с решением об отмене итогов выборов, но признает вердикт и исполняет его. «Мы остаемся при своем мнении. Мы приняли на тот момент самое правильное, самое верное решение», – сказал он. При этом комиссия не исключает, что отмена итогов выборов будет обжалована.
Политический кризис в Абхазии начался после того, в сентябре 2019 г. в республике прошел второй тур выборов президента. В нем приняли участие два кандидата: Хаджимба и Квициния от партии «Амцараха». Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их. Будет ли Квициния участвовать в повторном голосовании, пока неизвестно.
Ранее предполагалось, что ЦИК проведет заседание по назначению даты выборов президента в понедельник, 13 января, однако митингующие потребовали ускорить этот процесс, сообщает «Спутник-Абхазия».
9 января сотни человек пришли на митинг к зданию администрации президента в центре Сухума. Они потребовали новых выборов главы государства и начали штурмовать здание. Администрация президента Абхазии назвала штурм попыткой госпереворота. В тот же день парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию и призвал Хаджимбу уйти в отставку ради мира в стране. Этот шаг поддержали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов. Глава государства покидать свой пост отказался. Он намерен обжаловать решение об отмене выборов в президиуме Верховного суда.