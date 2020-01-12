Президент Абхазии ушел в отставку

Политический кризис в Абхазии начался после второго тура выборов президента республики в сентябре 2019 г. В нем приняли участие два кандидата: Хаджимба и Алхас Квициния от партии «Амцараха». Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их. Будет ли он участвовать в повторном голосовании, пока неизвестно.