Президент Абхазии ушел в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку, сообщил ТАСС бывший премьер-министр Сергей Шамба. Он зачитал соответствующее заявление собравшимся у государственной дачи Хаджимбы.
«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», – сказал он, процитировав заявление президента. Собравшиеся встретили новость аплодисментами, пишет «Спутник-Абхазия».
Хаджимба подтвердил «Интерфаксу» информацию об отставке. Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах президента, он сказал: «Жизнь покажет».
Ранее сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Сегодня для урегулирования политического кризиса в Сухум приехал помощник президента России Владислав Сурков.
Политический кризис в Абхазии начался после второго тура выборов президента республики в сентябре 2019 г. В нем приняли участие два кандидата: Хаджимба и Алхас Квициния от партии «Амцараха». Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их. Будет ли он участвовать в повторном голосовании, пока неизвестно.
9 января сотни человек пришли на митинг к зданию администрации президента в центре Сухума. Они потребовали новых выборов главы государства и начали штурмовать здание. Администрация президента Абхазии назвала штурм попыткой госпереворота. В тот же день парламент Абхазии собрался на внеочередную сессию и призвал Хаджимбу уйти в отставку ради мира в стране. Этот шаг поддержали 19 из 27 присутствовавших на сессии депутатов.
Хаджимба пять раз претендовал на пост президента Абхазии: в 2004, 2009, 2011, 2014 и 2019 г. Впервые был избран президентом республики в 2014 г. В сентябре 2019 г. его избрали на второй срок.