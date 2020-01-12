Почему Иран неожиданно признал вину в крушении украинского самолета

Решение Тегерана о признании вины направлено на деэскалацию в регионе и при этом абсолютно рационально, считает доцент Высшей школы экономики Леонид Исаев: «Иран заинтересован в том, чтобы и этот инцидент, и вся ситуация с момента убийства Сулеймани была исчерпана в максимально короткие сроки». К субботе стало уже понятно, что доказательств вины иранских военных достаточно, указывает эксперт: «Можно было, конечно, «уйти в несознанку», как ополченцы [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР, и попытаться затянуть расследование, чтобы об инциденте забыли. Но тогда была бы велика вероятность того, что мировое сообщество консолидированно объявит иранский режим совсем уж нерукопожатным – раз он пассажирские самолеты сбивает, возможно еще и умышленно, и не признает вину». А Иран не заинтересован в усилении изоляции, ему нужно было оставить возможности для продолжения диалога, полагает Исаев: «Поэтому он предпочел сразу признаться: в конце концов, кто не грешил тем, что сбил самолет, – и СССР, и США, и Украина. Но не всем хватало мужества в этом признаться, а для Ирана это было самым рациональным решением».