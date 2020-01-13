Президента Абхазии снова свергли после протестов и не без участия России
Парламент Абхазии в понедельник принял отставку президента Рауля Хаджимбы, который объявил о сложении полномочий накануне вечером. Новые президентские выборы в республике назначены на 22 марта. Отставке Хаджимбы предшествовал непродолжительный политический кризис, которыми в последние годы сопровождались почти все эпизоды смены власти в Абхазии.
Поводом для уличных протестов в очередной раз стали результаты выборов президента, с которыми не согласилась оппозиция. По итогам второго тура в сентябре 2019 г. было объявлено о победе шедшего на второй срок Хаджимбы над Алхасом Квицинией с перевесом примерно в 1000 голосов (47,39% голосов у Хаджимбы против 46,19% у Квицинии). Выступления начались 9 января, когда кассационная коллегия Верховного суда Абхазии рассматривала жалобу оппозиции на отказ предыдущей инстанции отменить итоги выборов. Протестующие захватили здание администрации президента, причем представители Хаджимбы обвинили в участии в беспорядках «украинцев из ДНР». Парламент призвал Хаджимбу покинуть пост. Тот вначале отказался, но через час после приезда в Сухуми курирующего отношения с Абхазией помощника президента России Владислава Суркова объявил о сложении полномочий.
Сурков приехал в республику на четвертый день протестов. 10 января в Сухуми прибыл заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Визиты обоих российских чиновников были вызваны сложной обстановкой в республике и направлены на урегулирование кризиса, говорили журналистам абхазские официальные лица. Нургалиев дважды встречался с Хаджимбой, при его посредничестве состоялась встреча президента с оппозиционерами, сообщало «РИА Новости». Сурков тоже встретился с лидерами абхазской оппозиции, в числе которых близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал Квицинию, Аслана Бжанию, который не смог участвовать в сентябрьских президентских выборах по состоянию здоровья, а также Ахру Авидзбу, который командовал добровольческим абхазским батальоном в ДНР. Согласно информации Чеснакова, Сурков провел консультации с несколькими абхазскими чиновниками, но так и не встретился с Хаджимбой. «С Хаджимбой в воскресенье Сурков поговорил по телефону. Встреча с ним не была запланирована, поскольку с момента своего бегства из здания администрации (во время ее захвата протестующими. – «Ведомости») Хаджимба полностью потерял влияние на ситуацию в республике», – пояснил Чеснаков в своем Telegram-канале. Сурков удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в Абхазии, отметил Чеснаков: «Он надеется, что практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии».
Сурков и Нургалиев уже не в первый раз вместе занимаются урегулированием политических кризисов в Абхазии: точно так же в паре они работали в республике в 2014 г. – тогда Хаджимба в качестве лидера оппозиции добивался отставки президента Александра Анкваба. «Они всегда так работают [вдвоем]», – отметил близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». В тот раз Хаджимба победил и вскоре впервые был избран президентом. Нынешний политический кризис в Абхазии – уже третий с участием Хаджимбы.
Основная причина регулярных политических переворотов в Абхазии заключается в том, что приходящие к власти кланы стремятся избежать выполнения достигнутых до выборов финансовых договоренностей с другими кланами, объясняет другой близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».
Принципиальные политические различия между группами, которые ведут борьбу за власть в Абхазии, трудно различимы из России, говорит партнер консалтингового бюро T&M Гарегин Митин, скорее речь идет о межэлитных противоречиях. Поэтому с точки зрения Кремля сейчас самое разумное – ориентироваться на выразителя общих интересов и делать ставку на победителя, когда он появится. Это позволит избежать очередного политического кризиса. Ведь в любом случае без российской поддержки экономике Абхазии будет трудно развиваться. Политических различий между разными группами в Абхазии практически нет, так или иначе все декларируют пророссийскую позицию, отмечает политолог Евгений Минченко.