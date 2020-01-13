Президента Абхазии снова свергли после протестов и не без участия России

Сурков приехал в республику на четвертый день протестов. 10 января в Сухуми прибыл заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Визиты обоих российских чиновников были вызваны сложной обстановкой в республике и направлены на урегулирование кризиса, говорили журналистам абхазские официальные лица. Нургалиев дважды встречался с Хаджимбой, при его посредничестве состоялась встреча президента с оппозиционерами, сообщало «РИА Новости». Сурков тоже встретился с лидерами абхазской оппозиции, в числе которых близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал Квицинию, Аслана Бжанию, который не смог участвовать в сентябрьских президентских выборах по состоянию здоровья, а также Ахру Авидзбу, который командовал добровольческим абхазским батальоном в ДНР. Согласно информации Чеснакова, Сурков провел консультации с несколькими абхазскими чиновниками, но так и не встретился с Хаджимбой. «С Хаджимбой в воскресенье Сурков поговорил по телефону. Встреча с ним не была запланирована, поскольку с момента своего бегства из здания администрации (во время ее захвата протестующими. – «Ведомости») Хаджимба полностью потерял влияние на ситуацию в республике», – пояснил Чеснаков в своем Telegram-канале. Сурков удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в Абхазии, отметил Чеснаков: «Он надеется, что практика досрочного выдавливания президентов Абхазии с их постов постепенно прекратится по мере развития и достижения зрелости абхазской демократии».