Совет Федерации назначил нового генпрокурора России
Бывший генпрокурор Юрий Чайка переходит на другую работу. Ему предложили стать полномочным представителем президента на Северном Кавказе. Он руководил генпрокуратурой с июня 2006 г.
Во время выступления в Совете Федерации Краснов обозначил приоритеты работы ведомства. По его словам, кардинальных изменений во взаимодействии СКР и генпрокуратуры не будет. Ранее он заявлял, что поддерживает разграничение работы следствия и прокуратуры. «Целесообразно сосредоточиться на результативности полномочий, которыми прокуратура уже располагает. Сосредоточение таких полномочий [усиление надзора за следователями] в руках одного органа будет разбалансировать систему сдержек и противовесов», — заявил Краснов.
Краснов начал работу в следственных органах прокуратуры в 1997 г., с 2007 г. работал в следственных органах Следственного комитета при прокуратуре, а с 2011 – в СКР. В 2016 г. назначен заместителем председателя СК Александра Бастрыкина, курировал Главное следственное управление ведомства.
Будучи следователем по особо важным делам при председателе СК, руководил расследованиями убийства Бориса Немцова, покушения на Анатолия Чубайса, убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой участниками «Боевой организации русских националистов». Краснов также курировал расследование дел в отношении бывших губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина, Кировской области Никиты Белых, республики Коми Вячеслава Гайзера и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.