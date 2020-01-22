Совет Федерации назначил нового генпрокурора России

Во время выступления в Совете Федерации Краснов обозначил приоритеты работы ведомства. По его словам, кардинальных изменений во взаимодействии СКР и генпрокуратуры не будет. Ранее он заявлял, что поддерживает разграничение работы следствия и прокуратуры. «Целесообразно сосредоточиться на результативности полномочий, которыми прокуратура уже располагает. Сосредоточение таких полномочий [усиление надзора за следователями] в руках одного органа будет разбалансировать систему сдержек и противовесов», — заявил Краснов.