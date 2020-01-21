Кандидат на пост генпрокурора поддержал разграничение надзора и следствия

Из проекта поправок в Конституцию, внесенного в Госдуму президентом Владимиром Путиным, ранее стало известно о том, что прокуратуре могут вернуть функции следствия. В проекте содержится новая редакция ст. 129, где говорится, что среди функций прокуратуры упоминается «уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями». Источник «Ведомостей» в прокуратуре говорил, что эта инициатива во многом объясняет назначение генпрокурором Краснова. Его кандидатуру Совету Федерации предложил президент. Занимающий эту должность Юрий Чайка переходит на другую работу. Какую именно – пока не сообщалось.