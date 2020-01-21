Кандидат на пост генпрокурора поддержал разграничение надзора и следствия
Кандидат на пост генпрокурора, заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов считает эффективной систему разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и Следственным комитетом, сообщает «Интерфакс».
«Я считаю, что реформа была эффективная, что следствие и надзор были разведены», – сказал Краснов, выступая в Совете Федерации.
Из проекта поправок в Конституцию, внесенного в Госдуму президентом Владимиром Путиным, ранее стало известно о том, что прокуратуре могут вернуть функции следствия. В проекте содержится новая редакция ст. 129, где говорится, что среди функций прокуратуры упоминается «уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями». Источник «Ведомостей» в прокуратуре говорил, что эта инициатива во многом объясняет назначение генпрокурором Краснова. Его кандидатуру Совету Федерации предложил президент. Занимающий эту должность Юрий Чайка переходит на другую работу. Какую именно – пока не сообщалось.
СКР был образован в январе 2011 г. в результате реформы правоохранительной системы. Ведомство создано на базе Следственного комитета при прокуратуре (СКП), который, в свою очередь, входил в состав Генпрокуратуры. Сейчас СКР самостоятельная структура, ей переданы все функции следствия, а прокуратура занимается надзором.
Идею создания единого следственного комитета ранее поддерживал Чайка. По мнению генпрокурора, это позволило развести по разным ведомствам оперативные функции и следствие, установив за ними полноценный прокурорский надзор.