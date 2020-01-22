Путин встретится с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар

Путин планирует посетить Израиль и Палестину. В Израиле он выступит на Международном форуме памяти Холокоста, где ожидается присутствие руководителей и высокопоставленных представителей 40 государств. Двусторонние переговоры с Нетаньяху и встречу с матерью Иссахар Путин проведет до начала форума, пояснил Ушаков. По его словам, Яффа Иссахар будет участвовать во встрече Путина и Нетаньяху с патриархом Иерусалимским и Всея Палестины Феофилом III.