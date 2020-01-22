Путин встретится с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар
Президент России Владимир Путин встретится с матерью осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, встреча назначена на утро четверга, 23 января.
Она должна состояться после переговоров Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Путин планирует посетить Израиль и Палестину. Визит президента в Израиль был сокращен с двух дней до одного «в связи с ситуацией с обновлением правительства», пояснил Ушаков.
Путин планирует посетить Израиль и Палестину. В Израиле он выступит на Международном форуме памяти Холокоста, где ожидается присутствие руководителей и высокопоставленных представителей 40 государств. Двусторонние переговоры с Нетаньяху и встречу с матерью Иссахар Путин проведет до начала форума, пояснил Ушаков. По его словам, Яффа Иссахар будет участвовать во встрече Путина и Нетаньяху с патриархом Иерусалимским и Всея Палестины Феофилом III.
В ноябре 2019 г., через месяц после приговора российского суда в отношении Иссахар, патриарх Феофил побывал в Москве и встречался с Путиным. «(Тогда патриарх) передал письмо матери этой девушки нашему президенту», — рассказал Ушаков. «Неоднократно относительно освобождения Иссахар просили и премьер-министр Нетаньяху, и (президент Израиля Реувен) Ривлин направлял специальное послание», — отметил Ушаков.
Ранее израильские СМИ сообщали о возможном помиловании Иссахар Путиным. Ушаков в беседе с журналистами отметил, что неизвестно, какое решение будет принято в отношении Иссахар. «Есть, наверное, много способов вмешаться, но помилование, по-моему, одна из тех прерогатив, которые принадлежат президенту», — добавил он.
Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 г гашиша. Иссахар признала хранение наркотических средств, но отрицала причастность к контрабанде наркотиков.
Химкинский городской суд 11 октября приговорил израильтянку к семи с половиной годам колонии. Израильское издание Haaretz сообщало, что российские власти предлагали обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, которого задержали в Тель-Авиве по запросу США. В ноябре Израиль экстрадировал Буркова в США, где его обвиняют в кибермошенничестве с кредитными картами. Ему грозит до 80 лет тюрьмы.
Перед визитом Путина в Израиль стало известно, что Императорское православное палестинское общество (ИППО) получило документы, подтверждающие право собственности на Александровское подворье в Иерусалиме. Газета «Маарив», опубликовавшая удостоверение, утверждает, что Россия подняла вопрос о собственности времен Российской империи во время обсуждений условий помилования Наамы Иссахар.
За архитектурный комплекс около храма Гроба Господня, построенный в конце XIX века, соперничают две структуры – российское ИППО, которой руководит бывший премьер-министр и председатель Счетной палаты России Сергей Степашин, и зарегистрированное в Германии «Русское православное общество Святой Земли». На дипломатический уровень спор вышел в 2015 г., когда президент Дмитрий Медведев поручил оформить права России на Александровское подворье.
В 2019 г. Степашин заявил «РИА Новости», что в январе 2020 г. президент Владимир Путин встретится с премьер-министром Израиля Бенджамином Нетаньяху. Одним из пунктов повестки Степашин назвал возвращение императорской собственности в Палестине, включая Александровское подворье.
Подворье было построено на участке, купленной в 1859 г. под нужды консульства Российской империи. В 1940-х гг. СССР впервые озвучил претензии на имущество Русской Палестины.