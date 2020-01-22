Зеленский назвал угрозу безопасности новой нормой и рассказал о реформах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе перечислил реформы, которые должны привлечь международных инвесторов, включая масштабную приватизацию, а также посетовал, что новой нормой в современном мире стали катаклизмы, риски в области безопасности, несоблюдение международных норм. В качестве примера последних он привел агрессию России в отношении Украины. Зеленский также хочет видеть Украину членом Европейского союза.
Выиграть выборы с 73% – это мечта любого политика, начал сессию с Зеленским основатель ВЭФа Клаус Шваб. «Вы с большой энергией взялись за реформы», – добавил он, попросив президента рассказать о них.
Зеленский поприветствовал на английском пришедших в главный зал конгресс-центра (он был заполнен примерно на треть), а затем перешел на украинский. Тема форума в этом году – сплоченный, устойчивый мир и Украине есть что сказать по этому поводу, «в чем нам видится угроза» такому миру, заявил он. Это угроза безопасности отдельным людям и народам. «Мы вступили в эпоху новой нормы: то, что вчера казалось фантастическим, сегодня стало реальностью. Не всё положительно в этом: торговые войны, перераспределение территорий, увеличение военных бюджетов, отказ стран от своих международных обязательств – это новая норма. У людей возникает вопрос, не движемся ли мы семимильными шагами в пропасть», – сказал он.
«Я знаю эти вещи лучше, чем многие, так как шестой год идет война на территории Украины, Россия аннексировала часть территории, разорвав сотни страниц международного права. Это один из примеров», – заявил Зеленский. Он призывает обновить правила, особенно в области международной безопасности. «Мир никогда не будет сплоченным, если эта сплоченность демонстрируется только в Facebook – пожары в Австралии, подбитый украинский самолет в Иране, об этих событиях было много постов. Из этого сделаны выводы? Нет, через неделю все будут интересоваться другими новостями», – сказал Зеленский, добавив, что не зря обращает внимание на безопасность на экономическом форуме – такие проблемы мешают расти украинской экономике.
«Для нас невероятное должно стать возможным», – перешел он к экономическим вопросам. «Страна, потерявшая часть территории. Кем мы можем стать? Лидером Центральной и Восточной Европы? Возможно ли это? Многие «единороги» (стартапы, стоящие более $1 млрд. – «Ведомости») создавались из невероятных идей, пара ребят создавали офис в гараже», – напомнил Зеленский истории Google, Apple.
По его словам, Украина готовится к экономическому скачку. Для этого правительство проводит реформы, чистит судейскую систему. «У нас есть всё, чтобы стать успешной страной: географическое положение, сельскохозяйственный сектор, талантливые люди (по индексу человеческого капитала Украина входит в топ-50). У нас нет других вариантов, мы должны добиться успеха», – сказал Зеленский. В ответ на просьбу Шваба назвать три ключевых аргумента, которые должны позволить Украине привлечь иностранных инвесторов, Зеленский ответил, что таких аргументов больше, чем три. Правительство, в частности, подготовило программу, по которой каждый инвестор, вложивший $100 млн, заключит отдельный договор с государством, и оно будет обеспечивать поддержку и защиту проекта. «24 часа в сутки, ответы на любые ваши вопросы, связь с любыми чиновниками и менеджерами», – пояснил Зеленский.
Кроме того, в начале весны готовится крупная приватизация – 500 предприятий. В первые годы все инвесторы получат налоговые каникулы и не будут платить налог на прибыль.
По словам Зеленского, были приняты законы, которые должны улучшить бизнес-среду на Украине: идет, хоть и сложно, земельная реформа, принят закон о концессиях, идет реформа правоохранительных органов, обновлен состав антикоррупционного суда.
«У нас недостаточно инвестиций, мы приглашаем вас поучаствовать в чуде. Украина – то место, где чудеса случаются. Моя цель – чтобы рядом с Японией и Сингапуром в будущих учебниках рядом была Украина. Пока же у нас дефицит инвестиций и любви к Украине», – сказал Зеленский.
«Мы улучшаем условия для компаний, для нас это условие выживания, а для вас – залог безопасности в регионе. И на Украине сейчас можно получить очень высокую отдачу на вложенный капитал. Если вы этого не сделаете, то будете похожи на Джорджа Белла, который в 1999 г. отказался купить Google за $1 млн», – добавил он. Шваб пообещал, что ВЭФ будет поддерживать реформы на Украине.
На вопрос Шваба, каким Украина видит свое место в Европе, Зеленский сказал: «Мы видим наше будущее в ЕС. Что должен сделать ЕС? Прежде всего он должен взять нас на борт. Мы подписали соглашение об ассоциации. Вопрос в том, каким будет отношение к нашей стране – как к сильному равноправному партнеру, на которого не смотрят свысока? Мы знаем, что одна крупная страна пытается покинуть ЕС, может, это сигнал к тому, что Украина должна войти в него».
Шваб также напомнил, что в декабре Зеленский встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным: «Видите ли вы свет в конце туннеля?» «Безусловно. Я бы никогда не баллотировался, если бы моей самой важной целью не было прекращение войны на востоке Украины. Я рад тому, что благодаря усилиям нашей команды мы встретились после трех лет. Я благодарен нашим партнерам – Франции и Германии, что они посодействовали этому, что удалось встретиться в нормандском формате с Российской Федерацией. Пока не удалось обеспечить прекращение огня, украинцы погибают, но я бы хотел видеть свет впереди, а не просто в конце тоннеля. Если бы все участники захотели прекратить эту войну, это можно было бы сделать завтра», – заявил Зеленский.