Зеленский назвал угрозу безопасности новой нормой и рассказал о реформах на Украине

Шваб также напомнил, что в декабре Зеленский встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным: «Видите ли вы свет в конце туннеля?» «Безусловно. Я бы никогда не баллотировался, если бы моей самой важной целью не было прекращение войны на востоке Украины. Я рад тому, что благодаря усилиям нашей команды мы встретились после трех лет. Я благодарен нашим партнерам – Франции и Германии, что они посодействовали этому, что удалось встретиться в нормандском формате с Российской Федерацией. Пока не удалось обеспечить прекращение огня, украинцы погибают, но я бы хотел видеть свет впереди, а не просто в конце тоннеля. Если бы все участники захотели прекратить эту войну, это можно было бы сделать завтра», – заявил Зеленский.