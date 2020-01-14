Давосский форум опубликовал манифест для бизнеса

«Какой капитализм нам нужен? Быть может, это определяющий вопрос нашего времени. И нам нужно ответить на него правильно, если мы хотим сохранить нашу экономическую систему для будущих поколений», – писал основатель и исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб в статье, опубликованной в «Ведомостях» в конце 2019 г. «Сегодня бизнес должен в полной мере принять капитализм для всех заинтересованных сторон; он должен не только думать о максимизации прибыли, но и использовать свои способности и ресурсы, чтобы в сотрудничестве с правительствами и гражданским обществом решать основные вопросы этого десятилетия. Он должен активно вносить вклад в создание более целостного и устойчивого мира», – заявил Шваб во вторник.