Давосский форум опубликовал манифест для бизнеса
Главной темой Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон (stakeholder capitalism); он необходим для поиска ответов на самые сложные вызовы в сегодняшнем мире – от разногласий в обществе, вызванных имущественным неравенством и политическими расколами, до климатического кризиса. Об этом заявили во вторник организаторы форума.
«Какой капитализм нам нужен? Быть может, это определяющий вопрос нашего времени. И нам нужно ответить на него правильно, если мы хотим сохранить нашу экономическую систему для будущих поколений», – писал основатель и исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб в статье, опубликованной в «Ведомостях» в конце 2019 г. «Сегодня бизнес должен в полной мере принять капитализм для всех заинтересованных сторон; он должен не только думать о максимизации прибыли, но и использовать свои способности и ресурсы, чтобы в сотрудничестве с правительствами и гражданским обществом решать основные вопросы этого десятилетия. Он должен активно вносить вклад в создание более целостного и устойчивого мира», – заявил Шваб во вторник.
Какими должны быть компании
ВЭФ, который в этом году отмечает 50-летие, также опубликовал обновленную версию Давосского манифеста, первый вариант которого был принят в 1973 г. (в нем уже тогда были заложены основные принципы деятельности компаний и их основные обязанности по отношению не только к акционерам, но и другим заинтересованным сторонам, стейкхолдерам – лицам, группам и сообществам, которые затрагивает их деятельность). В Давосском манифесте-2020 «поднимается ряд важных вопросов нашего времени, включая справедливую уплату налогов, нулевую терпимость к коррупции, вознаграждение топ-менеджеров, уважение прав человека», заявили организаторы форума.
«Цель компании – вовлечь все заинтересованные стороны в совместный и устойчивый процесс создания стоимости. Создавая ее, компания служит интересам не только своих акционеров, но и всех стейкхолдеров – сотрудников, клиентов, поставщиков, местных сообществ и общества в целом. Понять и согласовать различные интересы всех заинтересованных сторон наилучшим образом возможно через общую готовность проводить политику и принимать решения, обеспечивающие процветание компании в долгосрочной перспективе», – говорится в манифесте.
В работе с клиентами компаниям нужно делать предложения, которые в наибольшей степени отвечают их потребностям, следовать правилам честной конкуренции, противостоять коррупции, информировать клиентов о функциональных характеристиках продукции, в том числе тех, что могут иметь негативных эффект. Чтить достоинство своих сотрудников и относиться к ним с уважением, способствовать обеспечению их занятости путем постоянного повышения квалификации или профессиональной переориентации. Рассматривать поставщиков как партнеров в создании стоимости, давать равные шансы новым участникам рынка. Служить обществу в целом, уплачивая справедливую долю налогов, поддерживая сообщества, в которых они работают, сохранять окружающую и материальную среду для будущих поколений. Обеспечивать акционерам доход от инвестиций, учитывающий предпринимательские риски и необходимость постоянных инноваций и капиталовложений. Компании должны «ответственно управлять созданием стоимости в кратко-, средне и долгосрочной перспективах с целью обеспечить устойчивый доход для акционеров, который не приносит будущее в жертву настоящему».
«Компания – больше, чем экономическая единица, генерирующая благосостояние. Будучи частью более крупной общественной системы, она также способствует реализации устремлений людей и общества. Результаты ее деятельности должны измеряться не только доходом акционеров, но также и тем, как она достигает целей в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. Вознаграждение топ-менеджеров должно отражать их ответственность перед заинтересованными сторонами», – говорится в манифесте.
Транснациональные компании сами, наряду с правительством и гражданским обществом, являются заинтересованной стороной в обеспечении нашего глобального будущего. Они должны развивать свои профессиональные знания и умения, использовать предпринимательство и соответствующие ресурсы, чтобы вместе с другими компаниями и стейкхолдерами улучшать ситуацию в мире – такими словами завершается манифест.
Кого ждут на форуме
Ежегодный саммит в Давосе пройдет 21-24 января. На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств, говорится в его сообщении. В прошлом году в Давосе не было американской делегации – президент Дональд Трамп тогда запретил своим чиновникам ехать на форум, так как в США не был одобрен бюджет, из-за чего не работали многие федеральные ведомства. В этот раз, согласно сообщению ВЭФ, в Давос планирует приехать сам Трамп, министры финансов и труда США; канцлер Германии Ангела Меркель; новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие руководители ЕК; вице-премьер Китая Хан Чжэн; президент Украины Владимир Зеленский; главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании, Конго и др.
Официальной британской делегации не будет – премьер Борис Джонсон нацелил своих министров на обеспечение выхода страны из Евросоюза, который должен состояться 31 января.
От России в нескольких мероприятиях форума участвует министр экономического развития Максим Орешкин. Если в сессии, посвященной России, в прошлом году участвовали только ее представители (Орешкин, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, бизнес-омбудсмен Борис Титов, президент Татарстана Рустам Минниханов), которые рассказывали о реализации в стране политики малых дел, то теперь это будет беседа с участием иностранных экспертов. Вместе с Орешкиным и Дмитриевым в сессии заявлены Пола Добрянски, старший научный сотрудник Центра научных и международных отношений Белфера при Гарвардской школе управления имени Кеннеди, и Марош Шевчович, заместитель председателя Еврокомиссии по межинституциональным отношениям. Тема сессии описана следующим образом: «Россия усиливает свое геополитическое влияние, однако ее экономика стагнирует, среднегодовой рост ВВП в последние четыре года составил 0,4%. Каковы стратегические приоритеты России на 2020 г.?»
Президент ВТБ Андрей Костин заявлен участником сессии «Стратегические перспективы Евразии» – вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
На форум намерен приехать Олег Дерипаска, сообщил «Ведомостям» его представитель. В прошлом году бизнесмен, против компаний которого в 2018 г. США ввели санкции, пропустил саммит. Лорд Грегори Баркер, исполнительный председатель совета директоров En+ Group, совладельцем которой является Дерипаска, заявлен участником стратегической сессии о будущем энергоресурсов и материалов.