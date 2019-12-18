Борис Джонсон запретил министрам ехать на Давосский форум
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании и лидер победившей на парламентских выборах 12 декабря консервативной партии, запретил министрам нового правительства ехать на саммит Всемирного экономического форума (ВЭФ). Он пройдет в Давосе с 21 по 24 января 2020 г. Будет неправильно для членов только что сформированного правительства, которому нужно сосредоточиться на решении проблем внутри страны, а также вывести ее из ЕС 31 января, отправляться на форум мировой элиты, сказал Financial Times высокопоставленный член консервативной партии.
«Наша цель – работать на благо народа, а не пить шампанское с миллиардерами», – сказал он газете. Отъезд министров на швейцарский лыжный курорт может подорвать попытки правительства сосредоточиться на решении важных внутренних вопросов, таких как реформа национальной системы здравоохранения, добавил один из помощников.
Консерваторы выиграли выборы с самым большим перевесом с 1987 г., в том числе победив во многих округах, которые традиционно голосовали за лейбористов.
Во вторник на первом после выборов заседании кабинета Джонсон заявил министрам, что они теперь должны называть себя «народным правительством», пишет FT. «Избиратели нашей страны изменили это правительство и нашу партию к лучшему, и мы теперь должны оправдать их доверие, работая изо всех сил, чтобы изменить к лучшему нашу страну», – сказал он.
В начале 2017 г. Дональд Трамп, 20 января вступивший в должность президента, запретил членам вновь образованной администрации ехать на ВЭФ, чтобы вместо этого заняться быстрой реализацией его предвыборных обещаний. В 2019 г. Трамп снова не разрешил министрам посетить форум, потому что тогда не работали многие федеральные ведомства: из-за непринятого бюджета было остановлено их финансирование, период приостановки работы правительства в итоге оказался самым длительным в истории США. Но госсекретарь США Майк Помпео выступал на форуме по видеосвязи.
Также в этом году в Давос не приезжала тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, потерпевшая сокрушительное поражение в парламенте, который отклонил ее вариант соглашения с ЕС о Brexit.