Борис Джонсон запретил министрам ехать на Давосский форум

В начале 2017 г. Дональд Трамп, 20 января вступивший в должность президента, запретил членам вновь образованной администрации ехать на ВЭФ, чтобы вместо этого заняться быстрой реализацией его предвыборных обещаний. В 2019 г. Трамп снова не разрешил министрам посетить форум, потому что тогда не работали многие федеральные ведомства: из-за непринятого бюджета было остановлено их финансирование, период приостановки работы правительства в итоге оказался самым длительным в истории США. Но госсекретарь США Майк Помпео выступал на форуме по видеосвязи.