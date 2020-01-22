Бывший полпред президента на Кавказе вернулся в Минобороны

Для Матовникова же это очевидное понижение, считает другой чиновник Минобороны: например, экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, с которым Матовников плотно взаимодействовал как полпред, стал заместителем Шойгу, курирующим боевую подготовку. Это на несколько позиций выше, чем простой замглавкома Сухопутных войск. Тем более что функции главного командования исчерпываются в основном контролем за боевой подготовкой, обучением кадров и другими вопросами службы. В оперативном отношении формирования Сухопутных войск (общевойсковые армии, армейские корпуса, мотострелковые, танковые и артиллерийские бригады и дивизии, соединения и части инженерных войск, войск связи и др.) подчиняются оперативно-стратегическим командованиям (военным округам и оборонительным районам). Скорее всего Матовников будет курировать миротворческие операции, т. е. сохранит за собой функционал Ленцова, полагает собеседник. Учитывая, что до назначения полпредом он командовал Силами специальных операций (ССО) Минобороны, а еще раньше служил в Центре спецназначения ФСБ (в управлении «А» – «Альфа»), его опыт может быть вполне востребованным и в главкомате.