Бывший полпред президента на Кавказе вернулся в Минобороны
Бывший полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, которого на этом посту заменил экс-генпрокурор Юрий Чайка, вернулся на военную службу. Президент Владимир Путин в среду назначил его заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова. На этом посту Матовников сменил 63-летнего Александра Ленцова, назначенного тем же указом советником министра обороны.
Это прецедентный случай, отмечает человек, близкий к Минобороны: по сложившейся практике советник назначается приказом министра, но назначение Ленцова произошло «по президентской вертикали». Путин рассматривал вариант назначения Матовникова главкомом, знает источник в руководстве одного из силовых ведомств: в мае 2020 г. Салюкову исполняется 65 лет, что является предельным сроком пребывания на военной службе. Но после консультаций с министром Сергеем Шойгу этот вариант отпал, говорит собеседник: Салюкова высоко ценят в руководстве министерства, по совокупности заслуг в феврале 2019 г. ему первому за последние годы было присвоено звание генерала армии и, несмотря на возраст, вероятность продления контракта после достижения им 65 лет крайне высока.
Для Матовникова же это очевидное понижение, считает другой чиновник Минобороны: например, экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, с которым Матовников плотно взаимодействовал как полпред, стал заместителем Шойгу, курирующим боевую подготовку. Это на несколько позиций выше, чем простой замглавкома Сухопутных войск. Тем более что функции главного командования исчерпываются в основном контролем за боевой подготовкой, обучением кадров и другими вопросами службы. В оперативном отношении формирования Сухопутных войск (общевойсковые армии, армейские корпуса, мотострелковые, танковые и артиллерийские бригады и дивизии, соединения и части инженерных войск, войск связи и др.) подчиняются оперативно-стратегическим командованиям (военным округам и оборонительным районам). Скорее всего Матовников будет курировать миротворческие операции, т. е. сохранит за собой функционал Ленцова, полагает собеседник. Учитывая, что до назначения полпредом он командовал Силами специальных операций (ССО) Минобороны, а еще раньше служил в Центре спецназначения ФСБ (в управлении «А» – «Альфа»), его опыт может быть вполне востребованным и в главкомате.
Новое назначение Матовникова не следует рассматривать как окончательное списание со счетов, говорит человек, близкий к администрации президента: эта должность ему дана на время, по истечении которого он будет рассмотрен на иные посты. Примеры карьерного роста офицеров из этого командования уже были: так, в 2015 г. главный штаб Сухопутных войск возглавлял предшественник Матовникова по командованию ССО генерал-лейтенант Алексей Дюмин. В декабре того же года он был повышен до замминистра обороны, а уже в феврале 2016 г. назначен губернатором Тульской области.