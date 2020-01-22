Форум памяти жертв Холокоста станет местом переговоров о большой политике
Почти полсотни глав государств и правительств примут участие в открывающемся в четверг в Израиле пятом Международном форуме памяти жертв Холокоста, приуроченном к 75-летней годовщине освобождения Освенцима. Помимо памятных мероприятий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху намерен провести ряд двусторонних встреч, и в частности обсудить с мировыми лидерами противодействие политике Ирана, сообщает AFP. Ранее он провел прямую параллель между политикой нацистов по уничтожению евреев и экзистенциальной угрозой, которую сегодня для Израиля представляет Иран, поясняет агентство. Накануне форума Нетаньяху уже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, призвав его усилить давление на Иран и присоединиться к антииранским санкциям. После разговора Макрон подчеркнул, что «Франция полна решимости не допустить получения Ираном ядерного оружия», но «хочет избежать любой военной эскалации в регионе», цитирует его Reuters.
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на форуме и уедет в тот же день «в связи с ситуацией с обновлением нашего правительства», сказал журналистам в среду его помощник Юрий Ушаков. До начала форума Путин проведет переговоры с Нетаньяху, а затем встретится с матерью осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. С просьбой о ее освобождении помимо Нетаньяху к Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин и патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III. По словам Ушакова, ему не известно, какое решение будет принято в отношении Иссахар, но одним из возможных вариантов вмешаться в ее судьбу является помилование президентом, напомнил он.
На встрече Путина с Нетаньяху будет также обсуждаться ситуация в Сирии и Иране, передает BBC News. По мнению экспертов, крайне маловероятно, что Нетаньяху удастся убедить кого-то из европейских лидеров, а тем более Россию, присоединиться к жесткой антииранской политике Израиля и США, отмечает AFP: единственное, о чем Израиль может попросить Москву, – это сократить влияние Ирана в Сирии. Но «если не считать очень ограниченных разведданных, Израилю нечего предложить России взамен», сказал агентству научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме Менахем Мерхави.
46 лидеров
уровня глав государств и правительств посетят форум в Израиле, по предварительным данным
Помимо руководителей Израиля с речами на форуме выступят Макрон, Путин, вице-президент США Майк Пенс, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и британский принц Чарльз. А вот выступления президента Украины Владимира Зеленского в программе нет. «Учитывая, что каждый четвертый еврей, убитый во время Холокоста, был украинцем, было бы справедливо, если бы президенту Украины дали слово», – сказал Зеленский в интервью The Times of Israel (TOI). Но добавил, что лично для него не важно, будет ли он произносить речь, и он в любом случае приедет на мероприятие. Ушаков уточнил, что Кремль не исключает возможности встречи Путина с Зеленским, но подчеркнул, что «программа [пребывания Путина в Израиле] очень насыщенная и если и будут отдельные встречи, то они будут только «на ногах» и будут носить весьма короткий характер».
Решение Зеленского ехать на форум уже раскритиковали на Украине. «Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился», – написал в Facebook украинский историк и депутат Верховной рады Владимир Вяторович. По его мнению, Зеленский все больше заигрывает с Москвой, унижая украинское государство и пренебрегая памятью миллионов украинских евреев – жертв Холокоста. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в форуме, поскольку ему тоже не было предоставлено право выступить с речью и он не хочет слушать версию событий Путина, не имея возможности ответить, передает TOI.