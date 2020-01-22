Форум памяти жертв Холокоста станет местом переговоров о большой политике

Помимо руководителей Израиля с речами на форуме выступят Макрон, Путин, вице-президент США Майк Пенс, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и британский принц Чарльз. А вот выступления президента Украины Владимира Зеленского в программе нет. «Учитывая, что каждый четвертый еврей, убитый во время Холокоста, был украинцем, было бы справедливо, если бы президенту Украины дали слово», – сказал Зеленский в интервью The Times of Israel (TOI). Но добавил, что лично для него не важно, будет ли он произносить речь, и он в любом случае приедет на мероприятие. Ушаков уточнил, что Кремль не исключает возможности встречи Путина с Зеленским, но подчеркнул, что «программа [пребывания Путина в Израиле] очень насыщенная и если и будут отдельные встречи, то они будут только «на ногах» и будут носить весьма короткий характер».