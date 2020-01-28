Трамп раскрыл основные положения «сделки века» между Израилем и Палестиной
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме раскрыл подробности «сделки века» – плана по урегулированию арабо-израильского конфликта. Основные положения плана опубликованы на сайте Белого дома. Представители Палестины на пресс-конференции не присутствовали, так как не были приглашены для обсуждения сделки. План, разрабатываемый американской стороной с 2017 г., содержит 181 страницу.
План предусматривает:
создание двух отдельных государств для израильтян и палестинцев со столицей Палестины в восточном Иерусалиме. Иерусалим останется столицей Израиля, заявил Трамп;
США откроют американское посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;
территория Палестины станет вдвое больше, если палестинцы согласятся на «сделку века». США и Израиль официально признают территориями Палестины районы, которые сейчас находятся под контролем палестинцев. Но это произойдет только после того, как Палестина достигнет поставленных перед ней целей, в том числе откажется от террористических актов;
план также подразумевает признание суверенитета Израиля над крупными поселениями на Западном берегу реки Иордан (Иудея, Самария) и в секторе Газа. Речь идет о населенных пунктах, созданных после 1967 г. на территориях, занятых Израилем в ходе шестидневной войны. Жителями этих поселений являются в основном израильтяне (ООН считает данные территории оккупированными Израилем в соответствии с резолюцией №181 Генассамблеи ООН);
Израиль впервые согласился опубликовать концептуальную карту, на которой будут указаны территории, которые страна уступит Палестине.
США и Израиль создадут специальную комиссию для реализации «сделки века»;
Комиссия создаст на базе концептуальной карты «детальный и сбалансированный план», который позволит сторонам поделить территории;
план предусматривает четырехлетний запрет для Израиля на создание новых израильских поселений;
США признают суверенитет Израиля в новых границах;
ни израильтянам, ни палестинцам не придется переселяться из своих текущих мест жительства;
Израиль и Палестина должны за четыре года согласовать все детали всеобъемлющего соглашения. Неясно, будет ли продлено действие запрета, если окончательная сделка не будет заключена в течение четырех лет, отмечает AP;
в случае урегулирования ближневосточного конфликта Палестина получит $50 млрд финансовой поддержки от США (в июне американские власти уже предлагали Палестине эти деньги, однако тогда власти страны отказались). В случае реализации плана в Палестине будет создано более миллиона новых рабочих мест, вдвое увеличится ВВП страны, уровень безработицы станет ниже 10%, а уровень бедности сократится вдвое;
США выступают за сохранение статуса-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании. Храмовая гора — это обнесенная высокими стенами прямоугольная площадь, расположенная восточнее Старого города Иерусалима (480 м на 300 м). Согласно ТАНАХу, на горе находился Первый, а после и Второй Иерусалимский Храм. Сейчас на территории Храмовой горы расположены мусульманские священные сооружения. В 1993 г. Иордания передала контроль над Храмовой горой Палестине;
Израиль обязуется охранять святые места Иерусалима и гарантирует свободу вероисповедания для евреев, христиан, мусульман и людей всех вероисповеданий. Мусульмане смогут беспрепятственно посещать мечеть и другие сооружения на Храмовой горе;
Палестина продолжит управлять палестинскими объектами в портах Хайфы и Ашдода. Документ предполагает создание современных и эффективных транспортных связей на территории Палестины и Западном берегу;
план также подразумевает развитие палестинской курортной зоны на северном берегу Мертвого моря и ведение сельского хозяйства Палестиной в долине реки Иордан;
палестинским беженцам будет предоставлен выбор места проживания — на территории будущей Палестины, на территориях нынешнего проживания, которые будут интегрированы в Израиль или переселение в третью страну;
в Палестине также должны быть проведены антикоррупционные меры и приняты законы, защищающие права человека.
Трамп также сообщил, что направил во вторник, 28 января письмо президенту Палестины Махмуду Аббасу с основными положениями «сделки века». В письме палестинскому лидеру Трамп пообещал помощь в создании признанного международным сообществом государства, если палестинцы выберут путь переговоров. «Президент Аббас, я хочу, чтобы ты знал: если ты выберешь путь мира, Америка и многие другие страны окажут тебе помощь самыми разными способами и на каждом шагу», — заявил Трамп. «Мир требует компромиссов, но мы никогда не потребует от Израиля пожертвовать собственной безопасностью», — добавил он. «Для мусульманского мира настало время исправить ошибку 1948 года, когда он решил атаковать, а не принять, новое государство Израиль», — заключил Трамп.
После выступления Трампа движение ХАМАС призвало проживающих на Западном берегу палестинцев «объединиться для борьбы с оккупацией» как на местах, так и на законных основаниях на уровне дипломатии. «Сделка века» Трампа не стоит даже тех чернил, которыми она прописана. Палестина и Иерусалим останутся нашими, а Трамп и его сделка пойдут на свалку истории», заявил представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.
В свою очередь Аббас в эфире палестинского телевидения заявил, что «сделка века» не состоится. Он назвал предложенный Трампом план заговором. «Иерусалим не продается» ,- сказал он.