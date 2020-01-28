Трамп раскрыл основные положения «сделки века» между Израилем и Палестиной

Трамп также сообщил, что направил во вторник, 28 января письмо президенту Палестины Махмуду Аббасу с основными положениями «сделки века». В письме палестинскому лидеру Трамп пообещал помощь в создании признанного международным сообществом государства, если палестинцы выберут путь переговоров. «Президент Аббас, я хочу, чтобы ты знал: если ты выберешь путь мира, Америка и многие другие страны окажут тебе помощь самыми разными способами и на каждом шагу», — заявил Трамп. «Мир требует компромиссов, но мы никогда не потребует от Израиля пожертвовать собственной безопасностью», — добавил он. «Для мусульманского мира настало время исправить ошибку 1948 года, когда он решил атаковать, а не принять, новое государство Израиль», — заключил Трамп.