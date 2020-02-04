Демпартия США не смогла подсчитать в срок итоги первых предварительных выборов

Однако в этот раз из-за возникшей заминки выступить с победной речью решили сразу несколько кандидатов. Так, Сандерс еще в понедельник вечером сказал, что у него «есть четкое ощущение, что он выступил в Айове очень хорошо». К этому моменту его штаб уже огласил результаты с 40% избирательных участков: по его данным, Сандерс набрал 30% голосов и занял первое место, за ним следуют Буттиджич, Уоррен и только на четвертом месте – Байден. В то же время Буттиджич утверждает, что именно он «поедет в Нью-Гэмпшир победителем». После подсчета голосов с 77% участков штаб Буттиджича объявил его лидером гонки. А вот итоговая речь Байдена звучала менее триумфально, отмечает The Guardian. Чем дольше демократы затягивают с объявлением результатов, тем больше конспирологических теорий распространяется, подчеркивает Vox: «Например, есть мнение, что штаб демократов в Айове решил подделать результаты из-за лидерства Сандерса».