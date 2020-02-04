Демпартия США не смогла подсчитать в срок итоги первых предварительных выборов
Предварительные выборы кандидатов в президенты США от демократической партии начались с неожиданного скандала: офис партии в Айове не смог вовремя огласить результаты прошедших в понедельник кокусов (собраний активистов, выбирающих кандидата). Обычно их итоги объявляются в день проведения поздно вечером, однако в этот раз результаты не опубликовали даже спустя сутки.
Поначалу предполагалось, что задержка произошла из-за проблем с мобильным приложением, посредством которого результаты голосования передаются с 1700 участков в штаб партии. Однако представитель демократов Мэнди Макклюр опровергла эту версию, пояснив, что сбой произошел из-за новой системы подсчета голосов, при которой в штаб передаются данные всех трех туров голосования, а не только конечные результаты. При подсчете в базах данных этих трех туров обнаружились «нестыковки», и теперь партия должна проверить все результаты, сопоставив электронные данные и результаты, зафиксированные на бумаге и с помощью фото, разъяснила Макклюр. При этом она подчеркнула, что речи о хакерской атаке не идет.
Приложение, передающее результаты в штаб партии, было разработано компанией Shadow, которой владеет неправительственная организация Acronym. Ранее Shadow сотрудничала с демократами в ходе предвыборных кампаний Хиллари Клинтон и Барака Обамы.
Сторонники демпартии в Айове выбирали из 11 претендентов. Чтобы продолжить участвовать в предвыборной гонке, кандидатам нужно набрать не менее 15% голосов. По прогнозам самые высокие шансы на победу были у сенатора от Вермонта Берни Сандерса, бывшего вице-президента Джозефа Байдена, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и мэра города Саут-Бенд в штате Индиана Пита Буттиджича. Обычно после объявления результатов выигравший кандидат выступает с победной речью, что позволяет ему сделать большой рывок уже на старте кампании. На последних четырех президентских выборах кандидатами от демократов были как раз те, кто победил на кокусах в Айове, напоминает BBC News.
Однако в этот раз из-за возникшей заминки выступить с победной речью решили сразу несколько кандидатов. Так, Сандерс еще в понедельник вечером сказал, что у него «есть четкое ощущение, что он выступил в Айове очень хорошо». К этому моменту его штаб уже огласил результаты с 40% избирательных участков: по его данным, Сандерс набрал 30% голосов и занял первое место, за ним следуют Буттиджич, Уоррен и только на четвертом месте – Байден. В то же время Буттиджич утверждает, что именно он «поедет в Нью-Гэмпшир победителем». После подсчета голосов с 77% участков штаб Буттиджича объявил его лидером гонки. А вот итоговая речь Байдена звучала менее триумфально, отмечает The Guardian. Чем дольше демократы затягивают с объявлением результатов, тем больше конспирологических теорий распространяется, подчеркивает Vox: «Например, есть мнение, что штаб демократов в Айове решил подделать результаты из-за лидерства Сандерса».
Кандидатом от республиканцев почти наверняка станет действующий президент Дональд Трамп – у него, как обычно у действующего президента, нет реальных конкурентов. Президент уже назвал кокусы демократов «настоящей катастрофой». На проходивших одновременно кокусах республиканцев он одержал сокрушительную победу, набрав 97,1% голосов.