В США начались предварительные выборы кандидатов в президенты
В США стартовали предварительные выборы кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 3 ноября 2020 г. Традиционно отбор начинается со штатов Айова и Нью-Гемпшир – именно здесь задается тон дальнейшему ходу предвыборной кампании, отмечает агентство Reuters.
В понедельник в Айове прошли кокусы – собрания, на которых члены партий обсуждают кандидатов и проводят открытые голосования. Чтобы пройти в следующий этап, кандидат должен набрать 15% голосов. В большинстве же штатов проходят праймериз – официальные выборы кандидата, которые организуют избирательные комиссии штатов. Первые праймериз пройдут 11 февраля в Нью-Гемпшире. Важным этапом будет «супервторник» 3 марта, когда предварительные выборы пройдут сразу в 14 штатах.
За пост президента ведут борьбу 11 демократов и только три республиканца, уточняет Reuters. При этом ни один из республиканцев не составляет реальной конкуренции президенту Дональду Трампу. Поэтому на этапе предварительного отбора основная гонка развернется среди кандидатов от демократической партии.
По прогнозам RealClearPolitics, фаворитом гонки в Айове является социалист Берни Сандерс. 78-летний сенатор от штата Вермонт уже участвовал в праймериз в 2016 г., но уступил Хиллари Клинтон. В 2020 г. Сандерс выдвигается с той же программой: он предлагает отменить плату за получение высшего образования, ввести обязательную бесплатную медстраховку для всех и увеличить минимальный размер оплаты труда до $15 в час, перечисляет BBC News. Кроме того, он предлагает прогрессивный налог на собственность и налог на наследование недвижимости стоимостью свыше $1 млрд в размере 77%.
Однако на общенациональном уровне Сандерс уступает бывшему вице-президенту Джо Байдену, свидетельствуют данные RealClearPolitics. Хотя за последние месяцы его рейтинги снизились из-за того, что он оказался втянут в скандал вокруг расследования коррупционной деятельности его сына Хантера на Украине и в процесс импичмента Трампа, Байдена поддерживает значительная часть демократов, которым курс Сандерса кажется слишком левым, отмечает The Hill. 77-летний Байден пообещал среди прочего вернуться к политике Барака Обамы в сфере здравоохранения и проводить более жесткий курс в отношении России.
За Сандерсом и Байденом следуют кандидаты с почти равными шансами в Айове – сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (70 лет) и мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич (38 лет). В среднем по всем штатам третье место прочно удерживает Уоррен, за которой следуют экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг и Буттиджич. Все три кандидата выступают за более широкие социальные льготы и привилегии для малоимущих. Кроме того, Уоррен, как и Сандерс, хочет ввести налог для «сверхбогатых», Буттиджич предлагает отказаться от коллегии выборщиков в пользу прямых выборов президента, а Блумберг активно призывает к ужесточению правил владения оружием. Окончательно демократы определятся с кандидатурой на партийном съезде 13–16 июля, а республиканцы – 24–27 августа.