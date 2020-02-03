В США начались предварительные выборы кандидатов в президенты

За Сандерсом и Байденом следуют кандидаты с почти равными шансами в Айове – сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (70 лет) и мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич (38 лет). В среднем по всем штатам третье место прочно удерживает Уоррен, за которой следуют экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг и Буттиджич. Все три кандидата выступают за более широкие социальные льготы и привилегии для малоимущих. Кроме того, Уоррен, как и Сандерс, хочет ввести налог для «сверхбогатых», Буттиджич предлагает отказаться от коллегии выборщиков в пользу прямых выборов президента, а Блумберг активно призывает к ужесточению правил владения оружием. Окончательно демократы определятся с кандидатурой на партийном съезде 13–16 июля, а республиканцы – 24–27 августа.