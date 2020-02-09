Немецким ультраправым не удалось впервые войти в земельное правительство
Первая попытка создать в одной из земель Германии правительство с участием ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) провалилась. Избранный при поддержке АдГ председатель правительства Тюрингии подал в отставку, сообщило в субботу руководство либеральной Свободной демократической партии (СвДП). Ее кандидат Томас Кеммерих был избран премьером в среду, но продержался на этом посту всего три дня. При этом правящая коалиция требует не только перевыборов премьера, но и повторных выборов в ландтаг Тюрингии.
За кандидатуру Кеммериха в среду проголосовали 45 депутатов. Всего на один голос меньше получил бывший премьер Тюрингии из Левой партии Бодо Рамелов. На осенних выборах в ландтаг левые победили, получив 29 мест, в то время как СвДП в земельном парламенте представляют только пять депутатов. Победа кандидата от либералов стала возможной благодаря поддержке правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) и АдГ.
«Из-за того что у Кеммериха нет поддержки большинства в ландтаге, ему придется все время заручаться одобрением фракции АдГ», – объяснила лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью каналу ZDF. Поэтому негласный альянс земельных отделений ХДС, СвДП и АдГ вызвал острую критику со стороны федерального руководства ХДС и других партий, а также канцлера Ангелы Меркель. Она назвала действия ХДС Тюрингии непростительными и «нарушающими самые базовые убеждения»: «Партийные и лично мои, а именно – получение какого бы то ни было большинства за счет поддержки АдГ». По мнению канцлера, депутаты Тюрингии должны выбрать нового главу правительства. В субботу к такому же выводу пришли руководители партий правящей коалиции. Кроме того, они считают, что для восстановления легитимности надо провести еще и повторные парламентские выборы.
Глава Левой партии в Тюрингии Сюзанна Хенниг-Веллсоу уже потребовала от ХДС проголосовать за Рамелова. В ответ лидер фракции АдГ в бундестаге Александр Гауланд предложил тюрингским однопартийцам тоже проголосовать за Рамелова, «чтобы точно не допустить его назначения», ведь при поддержке АдГ ему, так же как и Кеммериху, не разрешат занять пост премьера. По мнению Хенниг-Веллсоу, заявление Гауланда лишь доказывает, что цель АдГ – это подрыв демократических институтов, передает Frankfurter Rundschau. По данным опросов, левые могли бы еще сильнее укрепить большинство в ландтаге, тогда как рейтинги ХДС и СвДП падают, отмечает газета Die Zeit. Однако Рамелов выступает против парламентских выборов, поскольку из-за них Тюрингия снова на несколько месяцев останется без правительства, приводит его слова Die Zeit.
Самое неприятное в этой истории – это то, что «Альтернатива» вышла победителем, причем именно в Тюрингии, где она действует под руководством Бьорна Хокке, которого все уже открыто называют нацистом, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов: «Они умело использовали ХДС и СвДП и показали, что умеют конструктивно взаимодействовать. В результате партия лишь укрепила популярность среди сочувствующих, приобрела новых сторонников. В случае выборов они точно выступят не хуже, чем в прошлый раз, а скорее всего, даже лучше». На самом деле, напоминает эксперт, АдГ и раньше на земельном уровне выдвигала инициативы, за которые не могли не проголосовать другие партии. «Поэтому, хотя на федеральном уровне партия все еще остается нерукопожатной, земельные отделения партий все чаще думают: «А почему бы и нет?», и этот скандал только усилит эту тенденцию», – резюмирует Белов.