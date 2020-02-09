Немецким ультраправым не удалось впервые войти в земельное правительство

Самое неприятное в этой истории – это то, что «Альтернатива» вышла победителем, причем именно в Тюрингии, где она действует под руководством Бьорна Хокке, которого все уже открыто называют нацистом, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов: «Они умело использовали ХДС и СвДП и показали, что умеют конструктивно взаимодействовать. В результате партия лишь укрепила популярность среди сочувствующих, приобрела новых сторонников. В случае выборов они точно выступят не хуже, чем в прошлый раз, а скорее всего, даже лучше». На самом деле, напоминает эксперт, АдГ и раньше на земельном уровне выдвигала инициативы, за которые не могли не проголосовать другие партии. «Поэтому, хотя на федеральном уровне партия все еще остается нерукопожатной, земельные отделения партий все чаще думают: «А почему бы и нет?», и этот скандал только усилит эту тенденцию», – резюмирует Белов.