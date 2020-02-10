Преемница Меркель покинет пост лидера Христианско-демократического союза

Слова Крамп-Карренбауэр о том, что ХДС не признает главу правительства Тюрингии, если за него проголосует хотя бы один депутат АдГ, – это, конечно, политический тупик и «альтернативщики» как умелые пиарщики смогут им воспользоваться, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов: «Учитывая, что и без того низкие рейтинги продолжают падать, решение об отставке было самым правильным». При этом надо помнить, что пока она лишь сказала о готовности уйти, а на самом деле останется еще на три месяца – пока не найдут нового преемника, уточняет эксперт. По его словам, пока что самым вероятным кандидатом выглядит Лашет – он представляет то же центристское крыло ХДС, что и Меркель с Крамп-Карренбауэр, в отличие от Мерца, который для многих слишком консервативен. «Сейчас очевидно, что Меркель сделала ошибку, поставив на Крамп-Карренбауэр, и многие теперь напоминают ей об этом, а также не одобряют, что протеже канцлера остается на посту главы минобороны. Но Меркель тоже может ошибиться – это нормально. Ее задача – удержать коалицию, подготовить нового преемника и уйти с гордо поднятой головой. Очень маловероятно, что она все-таки передумает и захочет остаться: Меркель действительно устала физически», – уверен Белов.