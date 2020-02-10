Преемница Меркель покинет пост лидера Христианско-демократического союза
Лидер входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр уходит в отставку и не будет баллотироваться от партии на пост канцлера в 2021 г. Об этом она заявила в понедельник на заседании президиума ХДС, сообщает немецкое издание Der Spiegel. При этом она уточнила, что намерена к лету организовать выборы кандидата на пост канцлера. Сразу после этого она покинет должность, но по предложению нынешнего канцлера Ангелы Меркель останется министром обороны. Отставка Крамп-Карренбауэр произошла на фоне скандала в Тюрингии, где земельное отделение ХДС нарушило «политическое табу» и вступило в негласный альянс с крайне правой «Альтернативой для Германии» (АдГ).
Крамп-Карренбауэр была избрана председателем партии в 2018 г., после того как Меркель заявила, что покидает эту должность и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих выборах. При этом она выразила поддержку Крамп-Карренбауэр, поэтому именно ее называли наиболее вероятной преемницей канцлера. Однако рейтинги нового лидера ХДС оставались низкими внутри партии и среди избирателей. Последней каплей стал кризис вокруг выборов главы земельного правительства Тюрингии, который в очередной раз продемонстрировал неспособность Крамп-Карренбауэр разрешить разногласия внутри партии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. По данным опроса службы Kantar, опубликованного в понедельник изданием Bild am Sonntag, деятельность Крамп-Карренбауэр на посту лидера ХДС одобрили только 15% опрошенных.
Среди ее возможных преемников наибольшей популярностью пользуется Фридрих Мерц, проигравший ей на предыдущих выборах главы партии. Теперь 33% называют его лучшей альтернативой Крамп-Карренбауэр, свидетельствуют данные опроса Kantar. 20% респондентов поддерживают кандидатуру премьер-министра земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета, а 18% – министра здравоохранения Йенса Шпана.
В прошлую среду ландтаг Тюрингии избрал премьер-министром кандидата от либеральной Свободной демократической партии Томаса Кеммериха. Его победа стала возможной благодаря поддержке ХДС и АдГ. Союз местного отделения консерваторов с крайне правыми вызвал острую критику со стороны партийного руководства ХДС. «Из-за того что у Кеммериха нет поддержки большинства в ландтаге, ему придется все время заручаться одобрением фракции АдГ», – объяснила Крамп-Карренбауэр в интервью каналу ZDF.
Меркель назвала действия ХДС Тюрингии непростительными и «нарушающими самые базовые убеждения». В результате уже в субботу Кеммерих ушел в отставку, а руководство правящей коалиции потребовало провести перевыборы земельного премьера и даже новые выборы в тюрингский ландтаг. Лидер фракции АдГ в бундестаге Александр Гауланд предложил тюрингским однопартийцам на этот раз проголосовать за соперника Кеммериха – бывшего премьера Тюрингии Бодо Рамелова из Левой партии, «чтобы точно не допустить его назначения», ведь при поддержке АдГ ему, так же как и Кеммериху, не разрешат занять пост главы правительства.
Слова Крамп-Карренбауэр о том, что ХДС не признает главу правительства Тюрингии, если за него проголосует хотя бы один депутат АдГ, – это, конечно, политический тупик и «альтернативщики» как умелые пиарщики смогут им воспользоваться, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов: «Учитывая, что и без того низкие рейтинги продолжают падать, решение об отставке было самым правильным». При этом надо помнить, что пока она лишь сказала о готовности уйти, а на самом деле останется еще на три месяца – пока не найдут нового преемника, уточняет эксперт. По его словам, пока что самым вероятным кандидатом выглядит Лашет – он представляет то же центристское крыло ХДС, что и Меркель с Крамп-Карренбауэр, в отличие от Мерца, который для многих слишком консервативен. «Сейчас очевидно, что Меркель сделала ошибку, поставив на Крамп-Карренбауэр, и многие теперь напоминают ей об этом, а также не одобряют, что протеже канцлера остается на посту главы минобороны. Но Меркель тоже может ошибиться – это нормально. Ее задача – удержать коалицию, подготовить нового преемника и уйти с гордо поднятой головой. Очень маловероятно, что она все-таки передумает и захочет остаться: Меркель действительно устала физически», – уверен Белов.