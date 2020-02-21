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Максима Каца исключили из «Яблока»

Ранее из партии уже исключали Алексея Навального и Илью Яшина
Елена Мухаметшина
Владимир Кузьмин / Facebook

Федеральное бюро «Яблока» исключило из партии Максима Каца и еще 15 человек. Бюро партии сочло, что Кац и его сторонники нанесли партии политический ущерб. Кац в 2017 г. помог партии провести почти 180 человек в муниципальные депутаты от «Яблока», а в 2019 г. его соратница Дарья Беседина при поддержке «Яблока» прошла в Мосгордуму, где входит в «яблочную» фракцию. 

В конце января «Ведомости» со ссылкой на муниципального депутата Андрея Прокофьева сообщили, что члены московского «Яблока» требуют созвать общее собрание для перевыборов избранного в ноябре 2019 г. руководства. Тогда председателем московского отделения стал давний соратник основателя партии Григория Явлинского» Сергей Иваненко. Соответствующее обращение с подписями пятой части членов отделения (столько нужно по уставу для созыва собрания) было передано руководству партии. В письме говорилось, что руководство отделения нелегитимно, а Явлинский обещал, что руководство будет избрано на общем собрании, а не на конференции. В итоге же участники собраний первичных отделений не были уведомлены, что делегатов выбирали на конференцию для избрания руководства. Состав же голосующих за председателя отделения, по мнению подписантов, был нерепрезентативным из-за большой доли «внеквотных» делегатов. В итоге общее собрание проведено не было, поскольку не собрался кворум.

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В решении бюро говорится, что «борьба этой группы [поддерживающих Каца] за должности в региональном отделении в городе Москве в течение более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениями». «Максим Кац и его группа привнесли в «Яблоко» то, чего в нем никогда не было и быть не должно: деление членов партии на «своих» и «чужих», неуважительное, презрительное отношение к оппонентам внутри партии, нередко переходящее в откровенное хамство, оскорбительные высказывания в адрес однопартийцев в социальных сетях и внутренних чатах, неэтичные поступки», — говорится в решении партии. Также в тексте решения указано, что Кац «в силу своей политической неопытности и особенностей поведения» не пользуется поддержкой в партии: «Попытки решить задачу своего избрания рекрутинговой кампанией по включению в состав регионального отделения партии нескольких сотен своих сторонников и созданию в отделении искусственного большинства, естественно, партией не принимаются». Кац несколько лет назад привел в партию более 400 своих сторонников, принятие их в партию заняло около полутора лет — приняты, правда, были 375 человек.

Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов. Исключили из партии и инициатора письма, в котором требовали перевыборы руководства отделения, муниципального депутата Андрея Прокофьева.

Решение смешное, персональные основания для исключения указаны только для меня, всех остальных, видимо, исключили просто за компанию, говорит Кац: «На нашу деятельность это не повлияет. В рамках легального поля можно было бы сделать нормальную партию, но сейчас в России, когда партии не регистрируют, нужно бороться за эту». Он думает, что это решение будет отменено, а также добавляет, что будет призывать людей вступать в «Яблоко»: «В общем буду продолжать делать все возможное, чтобы в руководстве партии не было людей, которые принимают решения, подобное этому».

Борьба за лидерство в московском «Яблоке» началась после того, как в партию в 2016 г. вступил политик Максим Кац и привел туда своих соратников. Отделением тогда руководил Сергей Митрохин, Кац тоже претендовал на этот пост. Осенью 2017 г. благодаря Кацу муниципальными депутатами Москвы от «Яблока» стали почти 180 человек. В мае 2018 г. основатель партии Григорий Явлинский предложил продлить полномочия Митрохина на полгода и затем выбрать нового лидера на общем собрании. Но выборы прошли только через полтора года: в ноябре 2019 г. председателем стал Иваненко. Партия «Яблоко» не впервые исключает из партии политиков – среди исключенных из партии также были политики Алексей Навальный и Илья Яшин.

В 2017 г. Каца уже исключали из «Яблока» также за нанесённый партии политический ущерб. Тогда такое решение принял региональный совет партии, однако позже это решение было отменено федеральным бюро партии

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