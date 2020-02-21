Максима Каца исключили из «Яблока»

В решении бюро говорится, что «борьба этой группы [поддерживающих Каца] за должности в региональном отделении в городе Москве в течение более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениями». «Максим Кац и его группа привнесли в «Яблоко» то, чего в нем никогда не было и быть не должно: деление членов партии на «своих» и «чужих», неуважительное, презрительное отношение к оппонентам внутри партии, нередко переходящее в откровенное хамство, оскорбительные высказывания в адрес однопартийцев в социальных сетях и внутренних чатах, неэтичные поступки», — говорится в решении партии. Также в тексте решения указано, что Кац «в силу своей политической неопытности и особенностей поведения» не пользуется поддержкой в партии: «Попытки решить задачу своего избрания рекрутинговой кампанией по включению в состав регионального отделения партии нескольких сотен своих сторонников и созданию в отделении искусственного большинства, естественно, партией не принимаются». Кац несколько лет назад привел в партию более 400 своих сторонников, принятие их в партию заняло около полутора лет — приняты, правда, были 375 человек.