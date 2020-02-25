Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак
На 92-м году жизни умер бывший президент Египта Хосни Мубарак, передает BBC. Он возглавлял страну почти 30 лет – с октября 1981 г. и до революции в феврале 2011 г., когда был вынужден уйти в отставку.
Мубарак скончался в каирском военном госпитале. Он умер через несколько недель после операции, сообщает AlJazeera со ссылкой на местное гостелевидение.
Мубарак был четвертым президентом Египта. Он родился 4 мая 1928 г. в небольшой деревне Кафр-эль-Мусайлах, расположенной в дельте Нила. В 1949 г. будущий египетский лидер с отличием окончил военную академию в Каире, позже – академию военно-воздушных сил Египта. Он имел степени бакалавра военных наук и бакалавра авиационных наук. После учебы Мубарак был пилотом истребителя, несколько лет работал инструктором в академии ВВС. В 1959–1960 гг. египетский лидер проходил обучение во Фрунзенском военном авиационном училище. Он освоил управление бомбардировщиками Ил-28 и Ту-16. В разные годы Мубарак принимал участие в Суэцкой войне, гражданской войне в Йемене, в арабо-израильской войне, в войне Судного дня. В 1969 г. занимавший на тот момент пост президента Египта Гамаль Абдель Насер назначил Мубарака главнокомандующим ВВС Египта, в 1973 г. ему было присвоено звание главного маршала авиации.
6 октября 1981 г. во время военного парада был убит президент Египта Анвар Садат. Находившийся рядом с ним Мубарак был ранен в руку. Через неделю Мубарак занял пост президента и ввел в стране чрезвычайное положение. В 2011 г. он был вынужден подать в отставку после волны протестов и восстаний, получивших позже название «арабская весна».
После отставки Мубарак почти сразу был взят под стражу. В 2012 г. суд приговорил бывшего египетского лидера к пожизненному заключению за сговор с целью убийства 239 демонстрантов во время протестов «арабской весны». Мубарака также обвиняли в коррупции, взяточничестве, незаконной продаже газа Израилю. Экс-президент не признал вину и подал апелляцию. Долгое судебное разбирательство закончилось прекращением уголовного преследования Мубарака. В 2017 г. он был оправдан по всем пунктами и отпущен на свободу. Пока шел судебный процесс, состояние здоровья Мубарака существенно ухудшилось. В апреле 2011 г. во время допроса он пережил сердечный приступ, позже у него был диагностирован рак желудка. Во время оглашения приговора в 2012 г. у Мубарака случился повторный сердечный приступ.
Смерть Мубарака наступила всего через несколько дней после того, как два его сына – Алаа и Гамаль – были оправданы по уголовному делу, возбужденному в 2011 г. Их обвиняли в присвоении госсредств. Сыновья были приговорены к трем годам лишения свободы в 2015 г.
Как отмечает AlJazeera, Мубарак оставил после себя сложное наследие. Его правление отчасти характеризовалось коррупцией, жестокостью полиции, политическими репрессиями и укоренившимися экономическими проблемами. На протяжении своего правления он был «верным союзником США, хранителем мира между Египтом и Израилем», отмечает издание.