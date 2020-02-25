Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

После отставки Мубарак почти сразу был взят под стражу. В 2012 г. суд приговорил бывшего египетского лидера к пожизненному заключению за сговор с целью убийства 239 демонстрантов во время протестов «арабской весны». Мубарака также обвиняли в коррупции, взяточничестве, незаконной продаже газа Израилю. Экс-президент не признал вину и подал апелляцию. Долгое судебное разбирательство закончилось прекращением уголовного преследования Мубарака. В 2017 г. он был оправдан по всем пунктами и отпущен на свободу. Пока шел судебный процесс, состояние здоровья Мубарака существенно ухудшилось. В апреле 2011 г. во время допроса он пережил сердечный приступ, позже у него был диагностирован рак желудка. Во время оглашения приговора в 2012 г. у Мубарака случился повторный сердечный приступ.