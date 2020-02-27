Россия нашла способ не платить Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Конвенция о защите прав человека и основных свобод гласит, что суд, в случае необходимости, присуждает потерпевшей стороне справедливую компенсацию, говорится в российском документе. Но основания для присуждения компенсации по межгосударственной жалобе в принципе не предусмотрены – ее могут получить только отдельные заявители, которые признаны жертвами, национальные власти в данном случае выступают лишь в качестве оператора. ЕСПЧ обязал правительство Грузии составить окончательный список жертв, уточнив, от каких именно нарушений кто из них пострадал и какая компенсация ему полагается. Это должно быть сделано путем исключения из общего списка (в нем 1795 предполагаемых жертв), представленного в ходе разбирательства в суде, как минимум 290 граждан, которые не могут быть признаны пострадавшими на основании определенных в решении суда критериев. Окончательный список, как указал суд, должен содержать «не менее 1500 граждан Грузии». Только после этого государство, ответственное за соответствующие нарушения, может выплатить компенсацию потерпевшей стороне, настаивают в России. Есть опасения, что при других обстоятельствах компенсацию получат и люди, которые могут не считаться жертвами, а вернуть эти деньги будет уже невозможно. В противном случае невозможно объяснить тот факт, что правительство Грузии не торопится составить список пострадавших, отмечается в документе.