Россия нашла способ не платить Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) о «серьезных проблемах», возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), по которому Россия должна выплатить Грузии компенсацию в 10 млн евро за депортацию грузинских граждан в 2006 г. Решение вынесено в 2019 г., в соответствии с ним грузинские власти должны были под контролем КМСЕ создать механизмы для расчета и распределения компенсации. Но этого до сих пор не сделано, говорится в подготовленном Россией плане действий по исполнению решения, который опубликован на сайте Совета Европы (как ожидается, его обсудят на сессии комитета в марте).
Конвенция о защите прав человека и основных свобод гласит, что суд, в случае необходимости, присуждает потерпевшей стороне справедливую компенсацию, говорится в российском документе. Но основания для присуждения компенсации по межгосударственной жалобе в принципе не предусмотрены – ее могут получить только отдельные заявители, которые признаны жертвами, национальные власти в данном случае выступают лишь в качестве оператора. ЕСПЧ обязал правительство Грузии составить окончательный список жертв, уточнив, от каких именно нарушений кто из них пострадал и какая компенсация ему полагается. Это должно быть сделано путем исключения из общего списка (в нем 1795 предполагаемых жертв), представленного в ходе разбирательства в суде, как минимум 290 граждан, которые не могут быть признаны пострадавшими на основании определенных в решении суда критериев. Окончательный список, как указал суд, должен содержать «не менее 1500 граждан Грузии». Только после этого государство, ответственное за соответствующие нарушения, может выплатить компенсацию потерпевшей стороне, настаивают в России. Есть опасения, что при других обстоятельствах компенсацию получат и люди, которые могут не считаться жертвами, а вернуть эти деньги будет уже невозможно. В противном случае невозможно объяснить тот факт, что правительство Грузии не торопится составить список пострадавших, отмечается в документе.
МИД Грузии не ответил на запрос «Ведомостей».
Ранее похожий механизм был использован Конституционным судом, который разрешил России не платить присужденную ЕСПЧ экс-акционерам ЮКОСа компенсацию в $1,866 млрд. Но тогда уточнялось, что власти могут добровольно заплатить акционерам, пострадавшим от действий менеджеров, за счет вновь выявляемого имущества ЮКОСа.
Это похожая конструкция, но в данном случае она доработана до совершенства, говорит главред журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев. Власти России сделали даже умнее, так как речь идет не об отказе, а о диалоге относительно того, как именно должно исполняться решение. Это нормальная и понятная политическая игра, которой в Комитете министров занимаются все страны и которая ни у кого не вызывает недоумения. Но это также серьезный камень в огород суда, который из-за большого количества дел оказался не в состоянии проработать технологическую часть решения, добавляет эксперт.