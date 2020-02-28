За поправки в Конституцию впервые можно будет проголосовать на дому досрочно
Электронное голосование по поправкам в Конституцию возможно только в Москве, в других регионах такие технологии не апробировались и не могут быть использованы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии: «Это связано только с Москвой. И только при условии, что будет уверенность в отсутствии сбоев и проблем. Отвечать за все будет ЦИК, поэтому мы подойдем к этому процессу очень жестко и внимательно».
В проекте постановления ЦИК о порядке голосования говорится, что по решению избирательной комиссии, согласованному с Центризбиркомом, вместо голосования с использованием бюллетеней на бумажном носителе может осуществляться дистанционное электронное голосование. Порядок такого голосования устанавливается избирательной комиссией региона.
Коллективное досрочное голосование за поправки в Конституцию будет организовано не только на судах, полярных станциях и в местах, которые принято считать отдаленными. В проекте постановления говорится, что избирком региона «вправе разрешить провести голосование групп участников голосования, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено». Такое голосование можно будет начинать за три дня до даты общероссийского голосования, и проводить его будут с использованием выносных ящиков не менее двух членов избиркома. Комиссия должна будет обеспечить присутствие не менее двух наблюдателей.
Памфилова объяснила, что надомное досрочное голосование вводится из-за того, что пропускная способность участковых избиркомов не позволяла проголосовать на дому всем, кто в этом нуждался, и «уровень жалоб по этому вопросу был критически высоким».
ЦИК упразднил свой Научно-экспертный совет (такое решение Памфилова анонсировала еще минувшим летом). Причиной названа низкая активность большинства его участников: «Считаем, что нам не нужна мертвая форма. Это не значит, что мы отказываемся от взаимодействия с экспертным сообществом, мы будем расширять новые формы, чтобы динамично учитывать мнения в том числе в дистанционном формате». Желающим продолжить работу с Центризбиркомом экспертам предложено в инициативном порядке принять участие в обсуждении порядка подготовки и проведения общероссийского голосования, обсуждение запланировано на 10 марта.
Члены подмосковной комиссии на заседании ЦИК посредством видеоконференцсвязи продемонстрировали сейф-пакеты для бюллетеней надомного голосования.
В бюллетене будет всего один вопрос. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00.
Заявления на надомное голосование будут приниматься до 17.00 (обычно на выборах прием прекращается в 14.00). Итоговый протокол будет содержать 6 строк: число участников, число выданных бюллетеней, число бюллетеней в ящиках, число недействительных и действительных бюллетеней, количество голосов «за» и «против». Территориальные избирательные комиссии должны установить итоги голосования не позднее, чем на следующий день после голосования, а региональная комиссия – не позднее, чем через день. ЦИК должен будет установить итоги голосования не позднее, чем через пять дней после дня голосования. Сроки публикации решения ЦИК о результатах голосования не установлены – сказано лишь, что оно размещается на официальном сайте комиссии, направляется президенту и в «Российскую газету».