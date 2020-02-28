За поправки в Конституцию впервые можно будет проголосовать на дому досрочно

Коллективное досрочное голосование за поправки в Конституцию будет организовано не только на судах, полярных станциях и в местах, которые принято считать отдаленными. В проекте постановления говорится, что избирком региона «вправе разрешить провести голосование групп участников голосования, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено». Такое голосование можно будет начинать за три дня до даты общероссийского голосования, и проводить его будут с использованием выносных ящиков не менее двух членов избиркома. Комиссия должна будет обеспечить присутствие не менее двух наблюдателей.